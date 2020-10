No se superará el canje global de uniformes: Secretaría de Economía

Culiacán, Sin.- Luego de que algunos padres de familia aseguraron que no iban a aprovechar el programa de canje de uniformes y útiles escolares al no haber clases presenciales, el Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, reconoció que no proyectan superar el 88 por ciento global que se llegaba en años anteriores.

Explicó que en el tiempo que ha estado vigente el programa no se ha logrado el canje del 100 por ciento de los uniformes y útiles escolares, por lo que la previsión de alcanzar el 82 por ciento en este año no es negativo.

“Hay que recordar que año con año en tiempos normales, ahora es pandemia, hay que ser correctos, todo cambió, rebasábamos el 88-89 por ciento, por ahí siempre nos quedábamos”, subrayó.

Lizárraga Mercado, destacó que con el canje de uniformes, útiles escolares y calzado para alumnos de preescolar se generó una derrama económica alrededor de 320 millones de pesos.

Indicó que esto abonó también el anticipo de 70 millones de pesos que entregó el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, a los alrededor de 121 textileros locales que participan en el programa.

El Secretario de Economía, afirmó que los proveedores han respetado los protocolos de sanidad emitidos por la Secretaría de Salud, a quienes durante este período se les está haciendo entrega del PASE.

En los recorridos que han realizado, comentó que hay algunos agremiados que han manifestado que se debe de mantener la modalidad de entrega por orden alfabético para evitar aglomeraciones, mientras que otros dicen que de esta forma el canje avanza de manera lenta.

Con la esperanza de que más familias acudan a realizar el canje en los centros de distribución, Lizárraga Mercado, exhortó a los padres a aprovechar el programa, al representar un ahorro importante en su economía.

“Exhortar a todas las familias a que aprovechen, es un ahorro muy importante para todos ellos, significan dos uniformes, significa un paquete de útiles escolares, nunca está por demás, es gratuito”, finalizó.

















