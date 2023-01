No me chupo el dedo: AMLO rechaza dar el año a empresas de carga aérea para irse al AIFA

En su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se "chupa el dedo", ante la respuesta de las empresas aéreas de carga que pidieron un año para trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que un decreto las obligará a mudarse y dijo que les dará solamente “un tiempo razonable” para que lo hagan.

En este sentido, dijo que su decreto, que ordena la cancelación de las actividades de carga aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para irse al AIFA, se va a dar una vez que una empresa DHL comience a operar en el aeropuerto de Santa Lucía, pero subrayó que no va a ser en un plazo de un año como piden la compañía de carga aérea.

Al referir a la postura de las empresas de carga aérea, el presidente comentó que le respondieron que sí aceptan, “pero queremos un año’, ¿creen que me estoy chupando el dedo? ¿Para qué un año?, quieren ir pateando el bote, dicen ‘ya se va ir’. Yo creo que el decreto se publicará cuando llegue el primer avión de carga de esta empresa (DHL)”, advirtió.

El mandatario federal confirmó el 19 de enero una orden para que se muden todos los vuelos de carga que actualmente aterrizan en el AICM al AIFA y para ello tenía previsto un decreto que cancelara las actividades de carga en el AICM.

El presidente subrayó también que habló con las compañías de carga aérea y dijo que, “decidieron que van a empezar a traer sus envíos, su carga y los aviones van a bajar en el Aeropuerto Felipe Ángeles”.

Acusó que sus opositores están haciendo un escándalo para que no se use el AIFA, pero sostuvo que su administración tiene que “cuidar que no se sature el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que toda la carga se traslade al Aeropuerto Felipe Ángeles”.

El presidente aprovechó para arremeter en contra de las asociaciones de carga aérea y decir que no les tiene mucho respeto, “porque son las que usaron para justificar el aeropuerto de Texcoco, hicieron los estudios a modo, todavía mandaron los estudios en la madrugada de cuándo íbamos a tomar la decisión, y uno de sus argumentos es que no se podía usar los aeropuertos de la Ciudad de México, que tenía que cerrar y también el de Santa Lucía, para construir el de Texcoco”, acusó el presidente.

López Obrador reprochó que sus opositores se opongan al trasladado de las actividades de carga aérea del AICM al AIFA:

“¿Por qué les preocupa que la carga vaya al Felipe Ángeles si va permitir mas espacios en el aeropuerto de la CDMX? ¡Tienen recintos fiscales, tienen el ferrocarril, tienen muchísimos mas espacios!, ¿están pensando que era como antes? Porque antes por ese aeropuerto metían droga y dinero, ahora lo tiene la secretaría de Marina para el control”, acusó.