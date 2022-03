No habrá aumento en combustibles ni de luz por guerra rusa con Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que no habrá incremento en el precio de combustibles ni de energía eléctrica en México con motivo de la crisis global en los energéticos generada por la guerra rusa contra Ucrania.

“Es importante que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso”, subrayó el presidente.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, por los excedentes de ingresos petroleros en México que genera crisis de energéticos por la guerra, el presidente respondió: “Logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo y nosotros estabilizamos la producción, es decir tenemos petróleo y cómo se invirtió en exploración tenemos reservas, entonces se está exportando petróleo y estamos recibiendo excedentes de venta de petróleo. Alrededor de 900 mil barriles diarios”, puntualizó.

Añadió que en México tenemos “la ventaja de que ya hemos reducido las importaciones de gasolinas en un 45% de como encontramos las compras, porque invertimos en rehabilitar las refinerías y se compró la refinería de Shell y esto nos permite tener mas combustibles, entonces por eso no tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando con los excedente en el precio del petróleo crudo, entonces estamos haciendo un balance y es positivo para la Hacienda Pública” subrayó.

Por lo anterior, anunció que se va a continuar con esta misma política de recuperación de la producción de energéticos, “porque tenemos que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en la inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata de tener aumento de salarios, sino de que no haya carestía, dijo el mandatario. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles ni de la energía eléctrica se va todo a las nubes, entonces nos ayuda mucho al control de la inflación el no aumentar los precios de los combustibles”, sostuvo.

López Obrador añadió sobre los excedentes por el aumento del precio del petróleo que México no registra todavía ventas de petróleo como sucedió en el sexenio del presidente Felipe Calderón.

“Se están produciendo desequilibrios en el mercado por los combustibles por algunas medidas que se están tomando, esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla del petróleo mexicano está en 115 dólares por barril, aunque todavía o llegamos al precio de lo que costaba en época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón que fue quien recibió altos precios por el petróleo, pero ya de todos modos es un precio alto y hay una tendencia de que pueda seguir aumentando”, dijo el presidente mientras añadió que a México no le afecta este aumento.

Finalmente recalcó que a México no le afecta el alza del precio del petróleo por la guerra. “A nosotros no nos afecta, esto no lo deseamos, porque si afecta a las economías del mundo, no olvidemos que hay países que no tienen petróleo y entonces nosotros tenemos la dicha de contar con petróleo”, puntualizó.