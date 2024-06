Mazatlecos ‘celebran a todo dar’ a papás en su día

Mazatlán, Sin.- No cabe duda que este festejo no se realiza con el mismo parámetro, pero eso no importa porque el amor es tan grande como infinito.

Y sí, aunque son la figura que por lo general se impone en una familia, el Día del Padre no se reviste del mismo color que el Día de las Madres.

Desde temprano restaurantes campiranos, los ubicados en la Zona Dorada y en el Centro Histórico, abrieron sus puertas para festejara los “patrones” de la casa.

Acompañados por esposas, hijos y nietos, cientos de papás mazatlecos no perdieron la oportunidad de ser apapachados. Se la pasaron bien.

Hacía el medio día en el área de la Plazuela Machado se observaron comensales que iba en grupos familiares, mientras que en un conocido restaurante ubicado sobre la calle Benito Juárez del Centro, también se aglomeraron personas a las afueras esperando turno para entrar.

No fue la excepción en taquerías y carretas que se ubican a los alrededores del mercado Pino Suárez y en el tradicional tianguis dominical de la Juárez, así como en los establecimientos que se ubican sobre avenidas transitadas.

Otros papás, los más chavos, corrieron con la mujer, la niña o el niño, a la playa a refrescarse.

Así, frente al mar, se desestresaron un rato porque la realidad es que mañana deben trabajar.

Aunque también la nostalgia se hizo presente en los cementerios del puerto, hasta donde llegaron con alimentos y las bebidas que en vida que sus padres degustaban.

Pero el ambiente fue tranquilo, agradable, pero sobre una necesidad de reencontrarse.

Restaurantes reciben el día del padre este año en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Una ‘derrama muy padre’

Para este día la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa previó un incremento del 30 por ciento en las ventas en todos los sectores comerciales.

También la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados proyectó una buena afluencia de familias que acudirían a celebrar a los papás a los diferentes establecimientos de comida en el puerto, aprovechando las ofertas y promociones que se harían en algunos de ellos.