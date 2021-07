Llaman empresarios al IMSS a otorgar incapacidades a trabajadores por Covid-19

Mazatlán, Sin.- La atención que reciben los derechohabientes del Seguro Social no es la adecuada, ya que las cuotas obrero-patronal se pagan, pero la atención es deficiente, no hay medicamentos y no se dan las incapacidades, lamentó Guillermo Romero Rodríguez.

El ex consejero nacional de la Comisión de Vigilancia de Concanaco ante el Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que anteriormente las incapacidades se daban de manera digital, pero que hoy en esta ola de contagios tienen que ir de manera presencial.

Comentó que se presume que esto se hizo para no pagar las incapacidades a los trabajadores, pues al no ir a solicitarla se pierde su derecho a obtener el pago.

"Nosotros estamos preocupados por la atención que se está dando a los trabajadores, la cuota obrero-patronal se sigue pagando igual, y pesar de todas estas dificultades las estamos pagando, pero la institución nos queda a deber, no hay medicamentos para el coronavirus y los familiares tiene que surtir las recetas y tampoco se están dando las incapacidades", dijo.

Ante ello, hace un llamado al IMSS para que dé un servicio de atención medica de primera y no cierre los hospitales para los derechohabientes en general para atender casos de Covid, como se hizo en Culiacán, ya que hay quienes necesitan quimioterapias, diálisis, atención de urgencia y no hay opción.

"Los patrones están cumpliendo a tiempo con las cuotas, entonces el IMSS debe cumplir con el pago de la incapacidad, de hecho, si algún patrón se retrasa con el pago, inmediatamente inicia el proceso de embargo, entonces, que también el instituto cumpla con la parte que le corresponde", finalizó.













