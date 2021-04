Jóvenes se han convertido en el hilo débil en la cadena de trabajo

Culiacán, Sin.- Uno de los factores por el que los jóvenes trabajadores son los primeros en despedirse cuando una empresa enfrenta una crisis económica, es que, al ponerse en la balanza con empleados de mayor edad que mantienen a una familia, se les da mayor prioridad para permanecer activos.

El presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Sinaloa, Guillermo Gastélum Bon, señaló que actualmente los jóvenes son el hilo más débil en la cadena de trabajo.

Reconoció que es injusto en como finalmente se tienen que conducir los empresarios a la hora de hacer un recorte laboral, en el que, de tener más trabajadores que son padres de familia y menos que son estudiantes o jóvenes, con menores responsabilidades, son los primeros que se irán.

En ese sentido y para fortalecer a los jóvenes, indicó que tendrán que demostrar su valía dentro de la empresa, con un plus a la labor que ya se les reconoce y realizan en el negocio.

"Como empresarios quisiéramos no caer en eso y estamos pugnando en que no se den los casos (...) y también el empresario, la empresa, hace el esfuerzo para no dar de baja a esos jóvenes, o sea, también hay sacrificios", aseguró.

El presidente electo de Coparmex, Sinaloa, comentó que en el esfuerzo que realizan los empresarios por mantener a los jóvenes en las plantillas laborales, se enfocan en que de no tener oportunidades en actividad licita, puede involucrarse en lo ilícito.

"Pero hay que ver de qué manera, es por eso que reiterativamente el Centro Empresarial de Sinaloa, dice que dejaron solos a los empresarios, a la industria, al comercio, al no dar algún tipo de apoyo, nos dejaron con la carga solos, yo creo que es algo que se tiene que meditar", finalizó.





















