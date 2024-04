Integrantes de Banxico difieren por recortes a la tasa de interés

Mientras algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideran que la inflación está en una tendencia a la baja, otros creen que no se necesita recortar la tasa de interés referencial ante los riesgos que prevalecen para la economía.

Al dar a conocer la minuta de la última decisión de política monetaria, Banxico expuso que uno de sus integrantes dijo que los ajustes a la tasa referencial deben ser ordenados y cautelosos, pues existen diversos obstáculos para la inflación como una apreciación cambiaria o mayores costos en materias primas.

También destacó que pueden presentarse episodios de volatilidad derivados de la incertidumbre de las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. Finanzas México vuelve al top 25 de países más atractivos para invertir

“Expresó que debe comunicarse que no se está satisfecho con la disminución de la inflación y que aún queda camino por recorrer. Consideró que si la inflación y sus expectativas no disminuyen de manera clara y continua en los siguientes meses la tasa objetivo no debería reducirse”, abundó la institución.

A finales de marzo, Banxico recortó a 11 por ciento, desde 11.25 por ciento, su tasa de interés, ante la tendencia de desaceleración que ha mostrado la inflación del país.

También puedes leer: Factores socio demográficos afectan la brecha salarial y la participación por género: Conasami

Se trata del primer ajuste que hace el banco central desde marzo del año pasado, cuando decidió mantener el referencial en un nivel histórico de 11.25 por ciento.

Si bien el banco central reconoció que continúa el proceso desinflacionario, advirtió que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo “prudente” de la política monetaria.

En la minuta divulgada por la institución, algunos integrantes coincidieron que si bien existen obstáculos para que la inflación disminuya en los próximos meses, no son de la misma magnitud que los observados hace unos años con la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Todos advirtieron sobre la posibilidad de mayores presiones de costos de diversa índole. Sin embargo, algunos notaron que "aunque este riesgo continúa presente no se anticipa que las presiones de costos que pudieran ocurrir sean de la misma magnitud que las observadas durante la pandemia y en los inicios de la guerra en Ucrania”, concluyó Banxico.