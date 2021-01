Incertidumbre lleva a comerciantes a cerrar sus negocios

Mazatlán, Sin.- La incertidumbre ante los rumores de un posible nuevo cierre de negocios por el alza de contagios de coronavirus en el estado genera que cada día más comerciantes opten por abandonar esta actividad económica.

Esto con el propósito seguir pagando renta sin generar ingresos, como sucedió durante los meses del confinamiento y que llevó a muchos de ellos a la quiebra, señaló Jesús Sandoval Gaxiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán.

"Ahorita nos está afectando mucho la incertidumbre de que se escucha el rumor de un posible cierre y la gente pues no quiere seguir perdiendo. Algunas personas están optando por cerrar, por dejar sus locales para no tener el problema de que, si se llega a venir un cierre, no tener el compromiso de estar pagando renta", señaló.

Estimó que desde que comenzó la pandemia del Covid-19 y en lo que va del 2021, han cerrado alrededor de mil negocios, afiliados y no afiliados, grandes y pequeños, en el sur de Sinaloa, y se han perdido en promedio cuatro mil empleos directos. Agregó que ya se encuentran haciendo recorridos por las colonias y municipios para cuantificar una cantidad exacta.

Ahorita con todo lo que se ha perdido en los comercios y negocios volver a cerrar otra vez sería catastrófico para el comercio y la economía de Mazatlán.

Sandoval Gaxiola

El llamado a las autoridades, dijo, es al no cierre y a dejarlos trabajar cumpliendo los protocolos sanitarios.

Durante los meses del confinamiento muchos negocios se fueron a la quiebra. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Sandoval Gaxiola reconoció la importancia de la salud, pero también resaltó el balance que se debe de encontrar con la economía.

"Sabemos que la salud está por encima de todo y cumpliendo los protocolos bien podemos seguir adelante. A las autoridades les pedimos que nos dejen seguir trabajando con los protocolos de salud y el que no cumpla pues que los multen, pero hay que seguir generando empleos y seguir trabajando", dijo.

Además, el llamado también es para la población en general, pues cuidarse del coronavirus es tarea de todos.

"Estamos viendo los que los contagios están subiendo, el llamado es a seguir trabajando y también es para toda la población en general porque vemos que la gente anda haciendo fiestas particulares reuniones y este trabajo es de todos", añadió.









