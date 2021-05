Habrá un incremento en reactivación económica por reapertura de escuelas

Culiacán, Sin.- A pocas semanas de que las autoridades autoricen el regreso a clases presenciales en Sinaloa, las cámaras empresariales ven este paso de la nueva normalidad como una oportunidad de avanzar en la reactivación económica estatal.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Sinaloa, Guillermo Gastélum Bon, comentó que con la reapertura de los planteles educativos se traerá un impacto benéfico para el comercio ya que se reactivarían varías actividades que van de la mano con la actividad de las escuelas.

“Estamos exhortando también a la autoridad que en septiembre o agosto que es cuando se inicia el nuevo ciclo, empiece la actividad con escuelas sanas, hay que certificar de una manera, hay que vencer el vandalismo que ha tenido, el robo de cableado, de tubería de agua, entonces ahí es un gran esfuerzo para la autoridad”, señaló.

Gastelum Bon, recalcó que cualquier actividad que se reactive se tienen que respetar los protocolos sanitarios, el uso del cubrebocas, gel antibacterial o sanitizante y la sana distancia.

“Hay que echar andar lo que tenemos aprendido, no hay que desechar y esto que no quiero causar temor en la sociedad, pero si ya lo estamos haciendo, no hay que dejarlo de hacer”, mencionó.

El dirigente de Coparmex en Sinaloa, aclaró que la insistencia de la aplicación de las medidas sanitarias sea para que se reactiven las empresas, sino por ser el bien de los alumnos, docentes, trabajadores de la educación y familias.

En cuanto a si tienen una estimación de cuanto podría incrementar la recuperación económica por el movimiento que generará el regreso a clases presenciales, reconoció que no tienen una estimación como tal.

“Hasta que estén reactivándose esas actividades es cuando se da el brinco, lo que, si estamos en un por decirlo, mecánicamente le llamamos un ralentí, que es un ralentí, pues estar parado a la mínima velocidad, yo creo que debemos de volver todas las actividades a la nueva normalidad”, finalizó.









