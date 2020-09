Gobierno federal adquiere más deuda interna

El Gobierno federal incrementó en 267 mil millones de pesos la deuda interna durante los primeros siete meses del año. Ese monto es 53 por ciento mayor al del mismo lapso de 2019.

De acuerdo con las estadísticas sobre finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno federal había logrado reducir el endeudamiento en los primeros siete meses del año pasado, pero esa tendencia se revirtió en lo que va de este 2020.

El Gobierno optó por acudir al mercado de deuda local luego de que en abril rebasó el techo de deuda externa aprobado por el Congreso.

En el primer cuatrimestre del año el Gobierno federal pidió en los mercados internacionales 11 mil 807.7 millones de dólares, pero el techo aprobado para este año por el Congreso fue de cinco mil 300 millones de dólares.

El límite de deuda local aprobado para este año es de 532 mil millones de pesos, un monto que no se ha alcanzado, por lo que el Gobierno federal continúa haciendo colocaciones semanales de bonos en pesos, tal y como se ha hecho en el pasado, respondió la Secretaría de Hacienda.

Alejandro García, consultor independiente del sector de finanzas públicas, comentó que el gobierno sigue teniendo un desbalance al no generar ingresos suficientes para pagar gastos e intereses, lo que obliga a aumentar la deuda.

"Se podrán hacer recortes al gasto como medida de austeridad, pero se tienen que seguir pagando intereses y con eso se genera deuda nueva”, comentó.

El especialista explicó que algo que juega a favor de que el Gobierno pueda adquirir mayor deuda interna es la tasa de interés de referencia del Banco de México, que está en su nivel más bajo desde 2016.

“La tasa real, que es la tasa nominal menos la inflación, está muy baja. Realmente al gobierno le está saliendo casi de gratis endeudarse de forma interna, y el objetivo es obtener recursos de forma barata”, comentó el especialista.

“El Presidente cuando se refiere a no endeudar más al país siempre se ha referido a llegar a cierta proporción de endeudamiento en torno al Producto Interno Bruto y no aumentarla de ese porcentaje, como también se refiere a su compromiso de no incrementar el endeudamiento más allá de lo autorizado por el Congreso en el año vigente”, señaló Hacienda en una respuesta previa a este diario.

La dependencia entregará al Legislativo en los próximos días la propuesta de ingreso y gasto para 2021. Con esto, el Congreso determinará los nuevos techos de endeudamiento tanto interno como externo para el año entrante.