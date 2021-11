GM dejaría de invertir en México para cumplir con compromisos ambientales

General Motors (GM) México dejaría de invertir en el país ante la falta de un marco jurídico que priorice las energías renovables, afirmó Francisco Garza, presidente y director general de la compañía.

Al participar en la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) el directivo dijo que la empresa tiene que cumplir con sus metas de cero emisiones de carbono, por lo que estaría obligada a buscar otro destino de inversión.

Finanzas Producción de GM en México se hunde 73%

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", comentó Garza.

Los planes de largo plazo de la compañía incluyen tener cero emisiones contaminantes, colisiones y congestionamientos. Según Garza para cumplir estos objetivos se debe invertir, principalmente, en la fabricación de vehículos eléctricos y autónomos.

A inicios de octubre el Gobierno Federal presentó una iniciativa de reforma para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas nacionales y extranjeras.

La propuesta, que se discutirá hasta el próximo año, plantea la cancelación de permisos y contratos otorgados al sector privado, al igual que no prioriza el uso de energías renovables, como la solar o eólica.

Según cálculos de Citibanamex, si la reforma se aprueba tal y como está costará hasta un 6.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo. Hoy en día, como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se irá a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, o Europa”, concluyó el directivo de GM.