Estima Cenace producir suficiente energía eléctrica y evitar apagones este fin de semana

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que durante este fin de semana se prevé que la generación de energía eléctrica se mantenga en un nivel superior al que se necesita con el fin de evitar más apagones en el país.

Esta semana, entre el martes 7 y jueves 9 de mayo, se registraron apagones masivos en distintos estados del país. El 7 de mayo, los cortes de energía eléctrica ocurrieron en al menos 18 estados; en los días subsecuentes, el impacto fue menor.

Según informó el Cenace, los apagones fueron causados a raíz de que la demanda de energía eléctrica superó el límite de producción, lo que originó declaratorias de emergencia y por lo que “se requirió interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica”.

Ayer, el Sistema Eléctrico Nacional registró una demanda máxima de 47 mil 234 megavatios (MW) y a diferencia de los días previos, sí hubo suficientes centrales eléctricas funcionando con normalidad y generando una cantidad superior de energía eléctrica a la requerida por lo que el suministro de electricidad fue continuo y seguro.

“Se prevé que esa condición permanezca durante hoy sábado 11 de mayo y mañana domingo 12 de mayo”, publicó el Cenace.

Luego de tres días consecutivos de apagones, la mañana del viernes se activó una nueva alerta en el estado de operatividad del Sistema Eléctrico Nacional, es decir que el consumo de energía eléctrica se acercó a la producción máxima. No obstante al no verse rebasada la producción no existió necesidad de emitir un estado de emergencia y por ende, no hubo apagones.

“Esta medida preventiva no implicó restricciones en el servicio de energía eléctrica (...) Dicha alerta se circunscribe únicamente a la zona huasteca (región operativa noreste), debido a la salida de operación de un generador privado”, señaló el Cenace.

La dependencia remarcó que la declaratoria de estados operativos de alerta ocurre únicamente como medida preventiva y “que indica posibles riesgos operativos que surgen en el día a día”.