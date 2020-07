En riesgo, comercios del Centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las escasas ventas y los casi nulos apoyos gubernamentales obtenidos durante la pandemia, ha provocado que 3 de cada 10 comerciantes del primer cuadro de la ciudad estén en una situación de riesgo y que incluso pudieran ya no abrir, advirtió Dinora Corona Flores.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes por el Bien del Centro de Mazatlán resaltó que la contingencia sanitaria por el Covid-19 ha ocasionado una caída en las ventas de hasta en un 80%.

Comentó que, en la reactivación, la mayoría de los turistas que llegan a Mazatlán vienen restringidos de dinero, sólo compran lo básico alimentos y bebidas.









Hay una triste realidad, estamos abiertos en modo de subsistir nada más, estamos trabajando medios turnos nada más, porque no hay ventas Dinora Corona Flores









Corona Flores admitió que este año ha sido de quiebra para los negocios, incluso se estima que un 30% de ellos ya no podrá abrir o cambiaron de giro y los que trabajan lo hacen con números rojos.

La presidente de Acomax lamentó el actual panorama y reprobó que no haya habido un apoyo gubernamental real que ayudara a los comerciantes.









Estamos nada más subsistiendo. Esa es la realidad, no hay más. No hay dinero que te alcance cuando no hay ventas Dinora Corona Flores

























