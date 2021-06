El gobierno dejó solas a las empresas: Juan Carlos Alverde

En la pandemia, fue muy difícil tener apoyos del gobierno federal, por lo que cada quien aprendió a librar la crisis de la mejor manera posible, comentó Juan Carlos Alverde, director general de Grupo Restaurantero Gigante.

“No sé si es mejor o peor el clima de negocios, yo tengo 22 años en Toks. Puedo decir que a lo largo de estos 22 años he visto de todo: he visto apoyos de parte del gobierno, gobiernos que no apoyan. Ha sido muy difícil para nosotros en este proceso de pandemia el haber tenido muy poco apoyo del gobierno o nada, porque creo que los apoyos que tuvimos no fueron realmente apoyos y cada quien aprendió a librarla de la mejor manera posible”, comentó el empresario en entrevista con El Sol de México.

Con motivo del 50 aniversario de la cadena de restaurantes Toks, el directivo destacó que la mayoría de las industrias fueron afectadas por las medidas sanitarias para combatir el Covid-19.

En el caso de Grupo Gigante, que incluye Office Depot, Marchand Papelería, Toks, Beer Factory, Shake Shack, Petco, El Farolito, entre otras marcas, comentó que los daños económicos tuvieron diferentes magnitudes.

Pese a ello, relata, el corporativo afrontó la crisis con todos los recursos que tenía disponibles. Para sobrevivir, Toks tuvo disponible una línea de crédito por mil 800 millones de pesos, la cual no fue usada al 100 por ciento, pero ya fue saldada con los bancos.

Aun con estos salvavidas, Toks bajó la cortina de 18 sucursales en 2020 derivado de la pandemia, al tiempo que recortó cerca de 450 empleos. En la mayoría de los casos, precisó Alverde, se buscó reubicar a la gente en otras áreas de la marca.

“En el ámbito de los negocios, algo que tendremos que entender es cómo se van a recuperar. ¿En el futuro puedo depender de apoyos gubernamentales? Pensemos que no, y más bien veamos cómo pensamos que se va a recuperar la economía del país para aprovechar oportunidades”, enfatizó el directivo.

La protección de los empleos fue una de las principales demandas por parte del sector privado hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante apoyos fiscales, como el aplazamiento de pagos de impuestos, aunque el mandatario rechazó estas ayudas, bajo la premisa de que no resctarían a grandes empresas como en otros sexenios.

INVERSIÓN MODERADA

Para este año, Toks mantendrá sus planes de inversión y expansión, aunque a un ritmo menor en comparación a otros años, aseguró Juan Carlos Alverde.

“El nivel de inversión va a continuar, mucho más moderado, pero seguirá. Tuvimos años donde abrimos hasta 15 unidades de manera anual. La crisis sanitaria nos sacudió, pero no nos debilitó, gracias a que aceleramos muchos proyectos que teníamos”, aseveró.