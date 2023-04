Dulces, recuerdos y mariscos, lo más vendido en el mercado Pino Suárez en Semana Santa

Mazatlán, Sin.- Durante la Semana Santa en Mazatlán, uno de los lugares más visitados fue el mercado municipal José María Pino Suárez, a donde miles de turistas compraron diferentes artículos, entre los cuales los más vendidos fueron los dulces, los recuerdos y los mariscos.

Una locataria de un puesto de mariscos aseguró que sus ventas se incrementaron hasta un 60 por ciento, siendo el marlin, el camarón fresco y el camarón seco los productos que más vendió.

"Incrementé mis ventas en un 60 por ciento más o menos, se me vendían muchos productos, no crean que solo los turistas consumían todo, en sí las personas que querían camarones para hacer ceviche venían a procurarlos, también el marlin y el camarón seco, ese sí nomás el turista que venía era para llevárselo a su tierra, esos eran los productos que más se me vendían", comentó Regina Cuevas.

Además de los mariscos, la venta de dulces también tuvo un incremento, en especial los típicos del puerto, como los tradicionales suaves, jamoncillos y las cocadas.

"Venían a buscar los suaves, esos eran bien procurados, había gente que decía que los veía en Facebook o que los conocían por personas que ya los habían llevado a otros lugares, también los jamoncillos no se quedaron atrás, esos le encantaban a las personas de fuera, se me vendían mucho, y ni se diga las cocadas, fue una buena Semana Santa, porque en ventas también nos fue bien", comentó Erika López, vendedora de dulces en el interior del mercado Pino Suárez.

Los recuerdos

En el mercado de artesanías también las ventas fueron fructíferas para los comerciantes, pues se llevaban recuerdos como llaveros, camisetas, encendedores, entre otros.

"Se llevaban lo más práctico, lo que se me vendió más por así decirlo fueron los llaveros y los encendedores adornados con cosas típicas de Mazatlán, era lo que más se llevaban, las camisas también, en especial las beisboleras, esas fueron una moda”, comentó Genaro Prado, vendedor de artesanías y de recuerdos en el centro de abastos.