Disruptores | Okidoc: No hay cuarentena en este consultorio

Los sistemas de salud de todo el mundo están saturados en medio de la pandemia del Covid-19. En el mejor de los casos, los doctores y recursos médicos están enfocados en atender los contagios que se multiplican a lo largo y ancho del globo, en el resto, los consultorios han tenido que bajar las cortinas para evitar aglomeraciones o por falta de clientes, quienes no pueden salir a las calles.

Okidoc, la solución tecnológica creada por Cynthia Cruz, pretende ayudar en estos tiempos extraños a que las personas no dejen de recibir atención médica y que los doctores no dejen de dar consulta a pesar del aislamiento impuesto.

Okidoc es una plataforma digital en la que cualquier persona puede recibir una atención médica especializada mediante videoconsultas.

Mediante su interfaz, los usuarios generan una cuenta y tienen acceso a una amplia cartera de médicos con larga experiencia en varios campos, de los cuales pueden elegir para tener una consulta con ellos en tiempo real.

Los especialistas de Okidoc cubren múltiples campos, desde medicina general, gastroenterología, cardiología, pediatría u oftalmología para males físicos, como también terapeutas, piscólogos, tanatólogos, piscoterapeutas y coaches personales para el bienestar piscológico y sentimental.

Muchos de estos especialistas, explica Cynthia, son doctores trabajando en hospitales privados o en el sector público de salud, así como jubilados, los cuales han encontrado conveniente ejercer la telemedicina debido al riesgo de contagio de Covid-19 o porque sus consultorios están cerrados.

La experiencia de usuario consiste en elegir a uno de ellos, agendar una cita entre las seis de la mañana y 10 de la noche, hacer el pago con tarjeta de crédito, y realizar la videoconferencia. Si el paciente presenta un mal que requiere de atención física, es canalizado por los médicos de Okidoc a una institución apropiada.

“La plataforma conecta a médicos especialistas, terapeutas, coaches de salud, con las personas donde quiera que se encuentren sin salir de casa, esto tiene un impacto en la economía familiar, el tiempo y accesibilidad.

“Creo que lo que nos va a diferenciar de la competencia es que buscamos una salud integral, en la plataforma no solamente hay médicos, especialistas y generales sino de otros recursos, como psicólogos, tanatologos, o coaches antiestrés para que las personas estén bien no sólo física sino también emocionalmente”.

A manera de un archivo médico digital, en la cuenta de los pacientes va quedando registro de todas las citas hechas, los males diagnosticados, los medicamentos recetados y el seguimiento a sus signos vitales que pueden capturarse gracias al emparejamiento de la app con dispositivos móviles de salud como Apple Watch o Fitbit.

“La ventaja es que a toda esta consulta previa de datos que se le hace a los usuarios el cardiólogo también tiene acceso y es mucho más fácil porque ya tenemos antecedentes. El médico no llega a iniciar un nuevo expediente en blanco”.

La idea es que todos los médicos con los que se entra en contacto tienen acceso a un archivo médico único, lo que ayuda en el diagnóstico del paciente y en la conveniencia para éste de tener un historial personal consigo a todas horas.

De acuerdo con Cynthia, 80 por ciento de las consultas pueden encontrar solución en Okidoc sin necesidad de contacto físico entre paciente y especialista.

“Todo esto de la medicina es nuevo, no sólo en México sino también en Estados Unidos, y una de las preguntas que nos hacían los usuarios era '¿si no tiene bata cómo sé que es médico?' Es una pregunta válida porque no tenemos es cultura.

“Es un tema que seguimos trabajando no sólo para los usuarios, sino también para los médicos que tienen 55 años, 60 años y que tienen mucha experiencia con la que pueden generar un gran impacto en el bienestar, pero a quienes se les complica la tecnología.

MIGRANTES Y MEDICINA

Cynthia, abogada y terapeuta corporal de formación, ideó Okidoc al haber trabajado de cerca con las comunidades migrantes mexicanas asentadas en Estados Unidos.

“En 2018 llegué a Miami, una empresa mexicana tenía el interés de inscribir al seguro social a todos los migrantes para que en su edad adulta tuvieran una pensión. Llevaba un año y la empresa decidió dejar de invertir, entonces tuve la disyuntiva de regresar o quedarme y decidí quedarme, no exactamente con el mismo proyecto pero sí con lo que es hoy Okidoc.

“En los dos años previos estuve viajando por Estados Unidos conociendo migrantes y justo en estas pláticas fue donde me di cuenta de la falta de acceso a los servicios de salud que tienen por el tema económico, de idioma y de documentación”, cuenta Cynthia, quien en ese momento era la abogada general de la Confederación de Migrantes de Guanajuato.

Comenzando como un sistema de consultas gratuitas para migrantes, Cynthia reconoció el impacto que Okidoc estaba teniendo en las vidas de los pacientes, por lo que decidió invertir su dinero para lanzarla este año al público en general.

“Me di cuenta de que el servicio que estábamos ofreciendo era útil para las personas, cuando se iban con claridad de lo que tenían que tomar, qué tenían que hacer para cuidarse, y eso me motivó para seguir el proyecto a pesar de todas las peripecias que hemos tenido".

El proyecto también tiene una lógica empresarial. Según explica Cynthia, el atractivo de la propuesta de Okidoc descansa principalmente en la búsqueda, especialmente de los jóvenes, de la conveniencia de no tener que desplazarse a un consultorio físico para tener una consulta.

De acuerdo con el último reporte de hábitos de consumo digital en salud de la consultoría Accenture, mientras que 84 por ciento de los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) cuentan con un médico de cabecera, ésta proporción cae a 55 por ciento cuando se trata de la Generación Z (nacidos de 1997 en adelante), principalmente debido a los tiempos de espera y traslados, así como por el costo.

Para los pacientes, la telemedicina les otorga acceso, discreción, comodidad y precio al reducir las distancias, en tanto que a los médicos les da la comodidad y una fuente de ingresos que no requiere establecer un consultorio físico.

En su reporte, Accenture destaca que 25 por ciento de los usuarios tecnológicos en países desarrollados ha consumido servicios de cuidado de la salud virtuales, y según estimaciones de la consultoría de mercados Valuates, la telemedicina como industria alcanzó en 2018 los 31 mil millones de dólares en valor y se espera que crezca 20 por ciento para 2025 derivado de estas tendencias.

“Hay una necesidad de las personas, pero empiezan a haber legislaciones sobre telemedicina en el mundo, las grandes inversiones que se están dando, y esto me indica que vamos por buen rumbo, la medicina va para allá.

"Obviamente no puedes reemplazar la atención personalizada jamás, pero me parece que sí puedes aliviar en muchos casos a los pacientes gracias a las plataforma médicas".

COVID-19 Y CAMBIO

Según explica Cynthia Cruz, a raíz de la explosión de la pandemia por el Covid-19, Okidoc estableció en su plataforma consultas específicamente enfocadas para diagnosticar síntomas, detectar o desechar casos de la enfermad y darles seguimiento por 250 pesos.

De acuerdo con la empresaria, el riesgo de acudir a un centro de salud para ser Podcast diagnosticado por Covid-19 y contagiarse en el intento es muy real, por lo que el uso de la tecnología puede reducir este peligro y ayudar a los centros de salud a librar la presión de personas que demandan atención y quienes no siempre están enfermas.

“No hay sistemas de salud que tenga la capacidad de atender a todas las personas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, en la plataforma con una videollamada un médico precisa si se

tienen todos los síntomas, si debes hablar con autoridades de salud y damos un seguimiento más puntual.

"Hasta el momento no hemos tenido la respuesta que pensábamos que íbamos a tener en cuanto a la necesidad de la gente para saber si tiene o no coronavirus. Creo que posiblemente se debe a que todavía no estamos en una etapa de tantos contagios, la gente está interesada, pero considero que todavía no llegamos al punto de estar ocupándonos".

De cara a una crisis económica, la em-

presaria refiere que ha encontrado buena aceptación entre los mexicanos, pero se encuentra evaluando el escenario e interesada de salir en busca de inversión; sin embargo, Cynthia confía en que la demanda por servicios médicos a distancia no hará más que crecer.

“Son momentos difíciles en la economía mundial, entonces, ¿cuál es el plan? Esperamos una vez que salgamos de esto para saber cómo vamos a replantearnos, porque definitivamente no podemos ser los mismos antes del Covid-19 que después. Tendremos nuevos objetivos tanto a mediano como en el largo plazo, pero un hecho es que vamos muy bien”, finalizó.