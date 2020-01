Compiten en el mercado de lácteos con quesos de ‘sabores’

Mazatlán, Sin. - Hace 6 años se aventuraron a la comercialización de quesos en la región, un producto que pese a tener mucha competencia les ha permitido mantenerse y lograr subir sus ventas.

El comerciante José Luis Gómez Osuna comenta que en el 2014 nació la empresa familiar de quesos “El Ranchito”, que desde el municipio de San Ignacio elabora productos lácteos 100 por ciento artesanal.

El tipo Oaxaca, reconoce, ha sido el producto con el que comenzaron y que al paso de los años ha sido con el que han tenido éxito por la variedad de sabores que ofrecen al mercado.

Su hermana Daniela Gómez Osuna, nutrióloga de profesión, les ha dado ese toque especial a los quesos, para que el paladar del público consumidor se enamore de lo que venden.

A partir del producto natural, menciona, “nació” el queso con chile jalapeño y el tipo habanero, cuyos ingredientes le dan un plus innovador en comparación a los de la competencia.

Decidimos innovar o inventar algo diferente, agregándole por ejemplo al primero que hicimos le agregamos chile jalapeño, y después dijimos hay que buscar otro ya que vimos que fue un éxito, porque mucha gente nos decía que estaban muy ricos.

Desde el municipio de San Ignacio, llegan los productos lácteos. Fotos: José Luis Rodríguez I El Sol de Mazatlán

El último de los productos, aseveró, ha sido el queso con ajo y orégano, que es el que más se vende y que inclusive puede ser comparado con el sabor de una pizza.

Los clientes más asiduos, indicó, es el extranjero de origen estadounidense y canadiense, que después de permanecer 4 meses en la ciudad se llevan entre 6 y 8 piezas para sus lugares de origen.

Con diferentes tipos de quesos compiten en el mercado. Fotos: José Luis Rodríguez I El Sol de Mazatlán

El costo del queso es de 80 pesos el medio kilo, cuyo precio comparado con marcas comerciales, no está por encima de ellos, no obstante que su calidad es mejor por tratarse de un producto netamente orgánico, además que no cuenta con conservadores.

Gómez Osuna, precisó, el presente año ha tenido muchos altibajos en las ventas de queso, pues años atrás tenían consumos de hasta 50 piezas en un solo día, situación que actualmente se ha reducido entre 20 y 25 unidades.

DATOS

6 años lleva la empresa con la comercialización de quesos en la región.

100% artesanal son los productos lácteos que comercializa.

80 pesos es el costo del medio kilo.

25 unidades al día venden en la ciudad.

DIVERSOS TIPOS

- Queso Oaxaca

- Queso con chile jalapeño

- Queso tipo habanero

- Queso con ajo y orégano









