Cofece avala adquisición de fármacos en el exterior

Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), coincidió con la política del gobierno de comprar medicamentos en el extranjero para cubrir el abasto nacional.

“Coincidimos 100 por ciento con la nueva política y nosotros esto no lo decimos a raíz de estos anuncios de desabasto, sino desde siempre, es política de la Cofece", dijo luego de la presentación de los resultados del examen interpares de la OCDE sobre el derecho y política de competencia de México.

Esta semana, autoridades del sector salud, confirmaron que dejaron de comprar fármacos a empresas distribuidoras, como Dimesa-Pisa y Fármacos Especializados, para hacer tratos directos con las farmacéuticas. Los intermediarios perturban las relaciones sociales entre proveedores privados, entre el sector privado y el sector público como comprador mayoritario de los insumos para la salud, dijo el martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Este jueves, la titular del órgano antimonopolios consideró que “no hay necesidad de cerrar el mercado a los nacionales y sobre todo cuando lo que necesitas son grandes volúmenes.

“Llevamos mucho tiempo diciendo que para que haya muchos distribuidores, muchas ofertas de medicamentos, lo que se tiene que hacer son licitaciones abiertas internacionales”, dijo la comisionada.

Palacios celebró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acelere el proceso de registro sanitario en el país, porque junto a la posibilidad de licitaciones internacionales de medicamentos permitirá que haya más ofertas, aseguró.

También explicó que no se han involucrado en la compra de medicamentos porque el papel de la Cofece es de regulador. "No es facultad nuestra sentarnos a comprar medicinas, cuando nos piden ayuda revisamos bases de licitación y damos ideas para que los concursos sean los más abiertos posibles. En este sexenio no nos han invitado a esos proyectos de compra”.