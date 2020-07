Cerrados el 20% de comercios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A unos días de que empezó la reactivación económica de Mazatlán, el 20% de los 13 mil comercios organizados todavía siguen con sus puertas cerradas, reveló Guillermo Romero Rodríguez.

Finanzas Promueven colaboración comercial entre muebleros e inmobiliarios

El secretario general de la Cámara de Comercio de Mazatlán estimó que uno de cada cinco negocios aún permanece cerrado tras el periodo de confinamiento, unos porque aún no cuentan con permiso de las autoridades y otros porque no tienen recursos.

Detalló que alrededor de 2 mil 600 comercios afiliados a la cámara no han podido abrir por la pandemia, que al bajar sus cortinas y con la falta de apoyo se los comieron las deudas y primero tienen que estabilizarse para poder tener su reapertura.

Ahorita traemos casi un 20% de los comercios de diferentes giros los que todavía algunos no han podido abrir, por dos razones: unos porque todavía no les dan el permiso y otros porque realmente no han podido abrir porque pagan renta, no han podido pagar nóminas; no hemos tenido apoyo del gobierno de los tres niveles.

Guillermo Romero Rodríguez

Sin embargo, confía en que la reactivación turística venga a dar un mayor flujo de efectivo en la ciudad y que esto comience a sanar la economía local de diferentes sectores.

Comercios de Mazatlán están en crisis por el Covid-19. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Por otra parte, Romero Rodríguez destacó que la tendencia señala que Mazatlán será uno de los destinos turísticos que tendrá una recuperación más pronta que otros destinos importantes del país.

Mazatlán, sin duda, va a ser uno de los destinos que va a poder recuperarse más rápido que otros, a comparación de Los Cabos o Cancún, que han traído porcentajes de un 15% al 20% en ocupación cuando mucho.

Romero Rodríguez

Lee también: Tras reapertura turística, suma Mazatlán 11 mil 583 visitantes

El también presidente de la Comisión de Hoteles y Moteles de la Concanaco, precisó que será importante enfocarse en atraer turistas nacionales que viajen por carretera, ya que comentó que debido a la emergencia sanitaria hay temor en viajar a través de aviones.

Reiteró que la conectividad que mantiene Mazatlán es uno de los factores clave para lograr esta recuperación, además de la importancia de mandar un mensaje de confianza a los turistas.





DATOS

13,000 comercios afiliados a la Canaco en Mazatlán.

2,600 negocios no han podido abrir.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast





Lee más aquí ⬇

Finanzas Pierde Mazatlán 80.3% del pasaje aéreo en junio

Finanzas Traerá T-MEC inversión industrial a Mazatlán

Finanzas Registran hoteles ocupación del 25% este fin de semana