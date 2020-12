Candidatos no deben desatender el desarrollo de la economía: Canaco

Culiacán, Sin.- A pocos días de que inicie el proceso electoral 2021, el sector empresarial considera que los futuros candidatos no tienen que desatender la parte de crear las condiciones que generen los elementos que se ocupan para el desarrollo de la economía.

El dirigente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Diego Castro Blanco, señaló que es necesario que quienes conformen el nuevo gobierno, deben de apoyar a todos los sectores de la sociedad.

“Finalmente el sector terciario, el sector empresarial es el que genera los recursos, los empleos, las fuentes de trabajo y el crecimiento económico y los recursos que requieren los gobierno para su gasto corriente y generar obras y servicios a la población”, externó.

En ese sentido, precisó que los funcionarios deben tener sensibilidad, capacidad y perfil para cada uno de los cargos, al no querer candidatos que sean populares y arrastrados por una ola, como ocurrió en el pasado proceso electoral.

“Que no podamos hablar bien de ellos porque nos han tratado mal comercialmente y en ese sentido, esperemos que tengamos mucho cuidado todos en elegir los próximos candidatos, que realmente sean para servir a todos los grupos sociales y no solo a un interés particular”, subrayó.

El dirigente de Canaco en Culiacán, exhortó a los partidos políticos a elegir candidatos que atiendan a todos los grupos por igual, en donde el sector empresarial está buscando como sí se tienen perfiles con capacidad de gobernanza.

“Con ética, honradez, con capacidad y competencias, no nada más porque sean populares en otros giros, en otros esquemas, o sean arrastrados por una ola, se pongan ahí sin perfil, porque el resultado es de todos ya conocido”, finalizó.





















