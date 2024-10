Bajan ventas un 80% en restaurantes de El Quelite ante incertidumbre por inseguridad

Mazatlán, Sin.- Las ventas en restaurantes del Pueblo Señorial de El Quelite han bajado más de un 80% ante la incertidumbre por la inseguridad, derivado de los hechos violentos que se han registrado en el estado.

Personal del Mesón de Los Laureanos informó que en un buen fin de semana llegaba a recibir hasta 1,300 comensales, actualmente superan los 60.

Por su parte, Marcos Osuna, propietario del negocio, indicó que empezaron a resentir este bajón desde hace casi un mes, a la par que inició la escalada violenta en la capital del estado.

"Estamos esperando nosotros, darle tiempo al tiempo, para que vaya aumentando más el porcentaje de comensales, puesto que la gente ya tiene la experiencia de la venida acá y que les gusta mucho, la pasan muy a gusto", dijo.

Resaltó que esta comunidad se encuentra tranquila, afirmando que es seguro viajar a este Pueblo Señorial.

"Se hace un pánico, un miedo falso, la gente de todos modos sigue viniendo poco a poco, ha bajado pero seguimos firmes de que esto va a pasar", agregó.

Restablecer la confianza

El alcalde Edgar González Zatarain apuntó que se está buscando restablecer la confianza en las zonas donde no se tiene conflicto, pero que han registrado una baja de visitantes y ventas.

"Obviamente, eso perjudica la economía de la zona, porque los empleados que ellos tienen que turnarlos para que no se quede nadie sin empleo. En este momento no hay crisis en esta zona, no tenemos esos problemas, por lo tanto, no se nos hace justo que las comunidades se les vaya segregando", apuntó.

Otras comunidades afectadas son La Noria, El Roble y El Recodo.

Este sábado realizó un recorrido por El Quelite para mostrar a locales y foráneos que es seguro visitar la zona rural. El día domingo 6 de octubre se realizará un festival del Día del Artesano en La Noria y en la semana habrá más recorridos en los otros pueblos.

Para saber

En El Quelite hay 3 restaurantes.

En La Noria hay 6 restaurantes.

En El Roble hay 1 restaurante.