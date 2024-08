Baja la venta de mochilas en el Centro de Mazatlán

La temporada de regreso a clases ha provocado una notable disminución en la venta de mochilas en los puestos del Centro de Mazatlán.

Los comerciantes locales informan que las ventas han caído considerablemente en comparación con el año anterior, aproximadamente un 40 por ciento menos.

"Sí, no hemos repuntado y eso que creíamos que se podría, pero no, ya no se venden como antes, a no ser que las conserves todo el año", dijo Adriana, quien vende mochilas en el primer cuadro de la ciudad.

Entre los factores destacados por los vendedores se encuentra la competencia de tiendas chinas, que ofrecen mochilas a precios más bajos. Estos comercios han atraído una parte significativa del mercado, haciendo que los clientes opten por opciones más económicas.

"Es que en las tiendas de chinos dan más baratas las mochilas, nosotros le tenemos que dar más caro, la verdad, son mochilas diferentes y no es por dármelas de acá, las de aquí son más resistentes", añadió.

Además, muchos padres de familia prefieren adquirir mochilas y útiles escolares en tiendas departamentales a crédito, lo que ha reducido el número de compradores en los puestos del Centro.

"No pues, si eres un padre de familia con 2 ó 3 hijos, lógicamente que te sale mejor irte a crédito a comprar los útiles, entre ellos las mochilas, para ellos es mejor comprar a crédito", dijo.

A pesar de la baja general en las ventas, las mochilas de carácter deportivo han sido las más solicitadas. Este tipo de mochilas ha logrado destacarse entre las pocas ventas realizadas.

"Ya no se venden las de dibujitos o caricaturas, ni personajes, las más vendidas son las deportivas, esas son las que mejores ventas tienen", concluyó.