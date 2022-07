Aumento en la canasta básica afecta la economía de las familias mazatlecas

Mazatlán, Sin.- Ante el incremento en el precio de productos como azúcar, huevos, frijol y arroz, los mazatlecos ya no saben cómo hacerle para que les alcance el dinero que ganan.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán en el mercado Pino Suárez, consumidores aseguraron que la situación que se vive es algo que afecta tanto a ellos como a los locatarios.

"Es algo de todos los años, ya no nos asusta, porque siempre sucede, a final de cuentas la gente viene y compra, aunque a veces menos, por la economía que se vive", dijo un locatario del centro de abastos.

Algunas amas de casa que van y hacen sus compras señalaron que el incremento ha hecho que disminuyan sus compras, por lo menos a la mitad, ya que es la medida más apropiada para hacer que rinda el dinero.

"La verdad está todo bien caro, si antes me llevaba 2 kilos de azúcar, ahora nada más me puedo llevar uno, porque está demasiado caro todo, el huevo, el arroz, el frijol, el aceite, ya es muy caro, la verdad no se puede llevar uno en la despensa como antes, tan solo en este mes el huevo ha subido mucho, la verdad es algo que siempre pasa, pero también nos pega feo a todos", dijo Paulina una ama de casa de 37 años.

Otra medida que han tomado es comprar en lugares donde la demanda de los productos es menor, pues es ahí donde encuentran artículos un poco más baratos.

Johana, madre soltera con 2 hijos, señaló que ante este tipo de situaciones debe de haber apoyo por parte del gobierno.

“Yo tengo dos niños, tengo que pagar la escuela, los camiones, los uniformes, los zapatos, la comida, yo me hago cargo de ellos solos y la verdad es algo que me pega en la economía bastante. Ya sé que hay programas que apoyan a las mamás solteras, pero deben implementarlo más a fondo, porque la verdad esto está creciendo mucho, las cosas están muy caras ya", señaló.

Incrementos

Esta semana, en los mercados de Mazatlán se han registrado incrementos en productos como el huevo, que en un mes subió de 78 a 84 pesos.

También han aumentado de precio la carne, el pollo y la verdura.