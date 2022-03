AMLO da su postura ante juicio de Belinda con el SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que no se va a ir en contra de la cantante Belinda quien mantiene un juicio ante la autoridad fiscal por el adeudo de impuestos.

“Digo esto porque hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos irnos sobre Belinda”, puntualizó el mandatario federal.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional por las personas que adeudan impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la cantante Belinda y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; el presidente respondió que la conocida cantante de música pop y que abiertamente ha acompañado al mandatario en mítines tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero subrayó que no la va a atacar, pues es lo que hacían otros gobiernos: buscar lo espectacular.

“Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal”, sostuvo el mandatario, mientras añadió que “a los de mero arriba no se les tocaba”.

Al hablar del caso de esta cantante el presidente también recordó que otros artistas como Luis Miguel y el fallecido Juan Gabriel tuvieron problemas con el pago de impuestos y aprovechó el tema para mencionar que tiene información de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, de quien reiteró que percibió 35 millones de pesos al año y subrayó que hay otros periodistas que ganan hasta 15 millones mensuales.

El miércoles el presidente López Obrador se había comprometido en dar a conocer una lista de deudores del SAT y dijo que se incluiría a la cantante Belinda, esto a petición de un periodista en su conferencia matutina; pero no dio a conocer esa información como lo hizo en septiembre del año pasado cuando ventiló a las grandes empresas que adeudaban impuestos.

Hace 7 meses el mandatario dijo que era una vergüenza que los bancos no pagaran impuestos y era legal. Existía la condonación de impuestos; eso ya no sucede porque sería una vergüenza.

Este viernes el presidente recalcó que se ha estado avanzando en el pago de impuestos para que ya no haya privilegios fiscales y acusó que las administraciones anteriores buscaban lo espectacular pero que ahora ya no es así, ya no hay condonaciones.

Gobernador de San Luis Potosí también tiene un adeudo

Al insistirle al presidente sobre el adeudo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo tiene con al SAT de más de 12 millones de pesos el presidente López Obrador desvío el tema y dijo que se trata de juicios, sin embargo se le recordó que ya era una determinación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reviró que en esa misma instancia se dice lo mismo del empresario opositor a su gobierno, Claudio X. González y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de quien dijo que tiene que pagar impuestos.

Señaló que el adeudo del gobernador Gallardo era menor a lo que condonaba en impuestos el ex presidente Enrique Peña a Televisa (20 mil millones de pesos), “creo que es equivalente al presupuesto de San Luis Potosí”, apuntó.

Sostuvo que por eso ordenó la reforma constitucional para que empresas como Banamex, Cemex, Grupo Carso ICA, Grupo Salinas, Inbursa, General Motors, Bancomer, Alfa y otras pagaran impuestos pues subrayó que era ilegal que se les condonaran impuestos.

“Ahora por ejemplo Televisa vendió acciones a Univisión y pagaron o están pagando 15 mil millones de pesos. Banamex se vendió cuando Fox en 12 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos. Ahora está en venta y van a tener que pagar los impuestos. Entonces se enojan mucho (los empresarios) y se lanzan con todo”, aseguró.

Finalmente retomó el tema de la investigación sobre la casa de su hijo José Ramón López Beltrán que rentó en Houston, Texas y según el presidente este periodista reconoció que no habló de conflicto de intereses.

“Pero miren cuándo viene a declarar después de un mes de golpeteo con la máxima del hampa del periodismo”, reprochó el mandatario.