En Mazatlán se registran aumentos en productos de la canasta básica

Mazatlán, Sin.- Pese a que los precios de los artículos en la canasta básica eran inestables a inicios del mes en mercado José María Pino Suárez, con el paso de los días algunos artículos se han visto afectados ante los incrementos que se han registrado.

Algunos locatarios se pronunciaron al respecto y señalan de qué manera les ha afectado el aumento en los productos de primera necesidad.

"Siendo honesto, era algo que se veía venir, así tal cual siempre el mes de enero es el más difícil, por la cuesta, por los aumentos que se dan iniciando el año, nos afecta de algunas formas que esto pase, ya sea porque caen las ventas, o se reducen, y hasta hay gente que se molesta y hasta careros nos dicen," Dijo Juan Estrada, locatario del mercado de abastos.

Productos como el huevo, son los que han sufrido aumentos en algunos puntos de venta, pues el precio del kilo va entre los 55 y 58 pesos, mientras que la cartera ronda entre los 100 y 105 pesos.

"Parece que el huevo nunca va a bajar, está carísimo, antes no costaba tan caro, ahora si quieres llevar huevos, lo tienes que alargar, ya no se puede desayunar, comer y cenar eso, que nos sacaba de tantos líos, ahora ya parece más lujo que algo básico, no sé en qué momento subió tanto, pero si esto sigue así, en un futuro muy pocas personas lo van a poder costear." Expreso, Ángela Gutiérrez, ama de casa que realiza sus compras en el mercado Pino Suárez.

En el mercado Pino Suárez siguen subiendo los precios de los productos de la canasta básica. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En las fruterías ubicadas al interior del mercado, los costos de las frutas y las verduras también han sufrido cambios, pues el costo del tomate varía entre 24 y 27 pesos, mientras que la cebolla está entre los 27 y 31 pesos, por su parte la papa esta entre los 35 y 37 pesos.

"No se subieron por gusto, le tenemos que sacar, aunque sea algo de ganancia, no es algo que queramos, porque aparte de afectar la economía del pueblo, se afecta la de nosotros, mientras más aumentos menos se compran los productos, esperamos que esto sea algo que las personas puedan entender," Dijo Armando, locatario del recinto.

Los precios