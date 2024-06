Vive Mazatlán una jornada electoral "muy caliente"

Mazatlán, Sin.- Los mazatlecos y turistas no aguantan las altas temperaturas en las casillas instaladas en el puerto. Y desde temprano, el calor ya anunciaba su implacable sensación térmica.

La temperatura registra 32 grados, pero la sensación térmica es de 38 grados.

Con el inicio tardío de algunas casillas, la espera se hacía más insoportable.

Pero esto no les importó para acudir a las urnas a emitir su voto.

Con sombrero, gorros y sombrillas, los votantes llegaron a las casillas confiados en el proceso.

Para combatir el calor, muchos han optado por adquirir botellas de agua, helados y bebidas hidratantes para evitar la deshidratación y mantener la energía mientras esperan su turno para votar.

Estas medidas han sido vitales para prevenir golpes de calor y quemaduras solares, lo que permite que las personas soporten mejor las condiciones climáticas.

"Es muy cansado andar así, la verdad, y todo porque se atrasaron, aquí nos tienen aguantando la calor a más no poder, de no ser porque mi madre me trajo ya me hubiera ido, porque qué ganas de andar aguantando el sol y la calor", mencionó Jesús Roberto Sánchez Cuadrado, vecino de la Colonia Reforma, que vive sus primeras elecciones.

Algunos turistas expresaron haber llegado desde antes de las 8:00 horas y al mediodía, cuatro otras después, aún votaban.

Los votantes, la gran mayoría de pie, esperan bajo la sombra de paraguas y hasta de cartones, sin embargo, el calor proviene tanto de los rayos del sol como del asfalto caliente.

Duran hasta dos horas en casillas especiales

Turistas que se encuentran en Mazatlán hacen largas filas para votar en las casillas especiales.

Mónica, de Guadalajara, quien se cubría del sol con un paraguas, manifestó que duró dos horas formada bajo los rayos del sol para poder votar.

"Llegué hace dos horas, pero hay que esforzarnos en poner de nuestra parte y cumplir con nuestra obligación", dijo.

En esta jornada electoral, las casillas especiales han registrado una gran participación ciudadana.