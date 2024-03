Sheinbaum pide a Biden y Trump que no usen electoralmente a México

Cd. Juárez.- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo un llamado al presidente estadounidense Joe Biden y al ex presidente Donald Trump, para que no utilicen electoralmente a México y a los migrantes, mientras añadió que de llegar a ser presidenta, no permitirá la subordinación de nuestro país a un gobierno extranjero.

“Además de decir no a la subordinación, sino a una relación entre iguales, aprovecho para decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos, tanto el Presidente Biden como el Presidente Trump, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía, y que no utilicen a México como parte de las elecciones”, dijo la cándida oficialista.

En conferencia de prensa desde Ciudad Juárez, Chihuahua, recomendó que Estados Unidos use sus recursos para apoyar al desarrollo de los pueblos centroamericanos para evitar que sigan buscando llegar a Norteamérica, en lugar de enviar dinero a donde hay invasiones y guerras.

“Vamos a insistir siempre en la relación de igualdad, que no se utilice el tema de migración como tema central de sus elecciones, y particularmente en contra de mexicanas y mexicanos”, agregó.

Recalcó que sería más barato para los Estados Unidos el apoyo a Centroamérica que poner muros en la frontera y patrullas.

“Va a ser mucho más económico que construir el muro (en la frontera), que bardas. Más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas. Y además, atiende el tema de fondo: genera condiciones para evitar esa migración”, subrayó.

Asimismo, expuso que Estados Unidos con el uso de drogas tiene bastantes problemas con el uso de drogas en su población y los debe resolver.

“Bastantes problemas tienen en Estados Unidos, que resuelvan, que procuren mencionar su respuesta a los 100 mil jóvenes que mueren por consumo de fentanilo. Que procuren una relación de coordinación, de cooperación con el pueblo de México y su Gobierno”, concluyó.