Con sombrillas y cartón, turistas y foráneos esperan bajo el sol para emitir su voto

Mazatlán, Sin.- Ni los fuertes rayos del sol, ni el termómetro marcando 31 grados centígrados pero con sensación térmica de 35, ha sido un impedimento para la participación de turistas y foráneos residentes en Mazatlán en la jornada electoral del 2 de junio.

Una copiosa participación se ha observado desde tempranas horas en las diferentes casillas especiales que se instalaron en la ciudad, una de ellas en el parque Martiriano Carvajal ubicado sobre el malecón, un punto muy turístico, donde los votantes esperan bajo la sombra de paraguas y hasta de cartones por más de cuatro horas.

Es un viacrucis

Pedro Sánchez, de la Ciudad de México, describió la espera como un viacrucis, pues el calor proviene tanto de los rayos del sol como del asfalto caliente aunado a una mala organización.

"Hay mala organización porque llevamos cinco horas aquí parados, llegamos muy temprano y mire esto no avanza, se supone que debe haber un punto de acceso y un punto de salida, pero todos entramos por la misma puerta y todos salimos por la misma puerta, se supone que de acuerdo con todos los años en que se hace votación, uno pasa, le registran la credencial, le dan la boleta, pasa a la urna, emite el voto y después su entrega y sale y aquí no, se regresa uno, las urnas están allá atrás, es todo un desajuste" dijo.

Faltó planificación

Evelyn Espinosa del Estado de México, mencionó que lleva esperando tres horas y aguantará las necesarias para emitir su voto pues considera que la presidencia de la República es el puesto de elección popular con mayor influencia en el país, no obstante señaló que faltó planificación, tal vez porque no esperaban tanta concurrencia.

"Siento que les hizo falta planificación al menos en esta casilla, porque sí era casilla especial solamente tienen cuatro urnas y se ve un poquito lento el proceso", mencionó.

No es pretexto para no votarPor su parte César de Tijuana, quién llevaba tiempo recidiendo en Mazatlán por cuestiones laborales, señaló que no es pretexto estar lejos para ejercer su derecho al voto.

"Es importante porque es un derecho y una obligación también si queremos exigir cuentas después a los que nos estén gobernando, hay que participar en el proceso, hay varias casillas habilitadas, elegí la que me quedaba más cerca y esperemos que sea un proceso rápido y positivo", señaló.

Pese a que los votantes dijeron que no les fue difícil ubicar las casillas especiales si coincidieron en que avanza muy lento y sin condiciones de protección contra el sol, al menos en el parque Martiriano Carvajal ubicado sobre el Malecón que desde hace dos años no cuenta con velaria.