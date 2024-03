Candidatos exigen al gobernador, soluciones sobre la inseguridad de este fin de semana

Culiacán, Sin. -Los candidatos al Senado de la República de los diferentes partidos, se pronunciaron ante los sucesos de violencia que han ocurrido en Culiacán durante este fin de semana y exigieron al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, atención y solución ante el ambiente de violencia.

Luego de privación de la libertad de más de 40 personas este viernes y un enfrentamiento más entre Guardia Nacional y un grupo armado, los candidatos rechazaron la expresión del mandatario estatal, al manifestar “no hay nada extraordinario” referente a dichos hechos.

Fernanda Rivera Romo, candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, expuso; “Como sinaloense exigimos seguridad para todas las familias, no podemos dejar pasar la expresión del mandatario estatal: “lamentablemente eso sucede” ya no más abrazos y no balazos, es una estrategia fallida de los gobiernos de Morena”, puntualizó.

Paloma Sánchez, candidata de Fuerza y Corazón por México, se pronunció incluso a través de redes sociales y dijo; “el gobernador del estado se atreve a decir que no es nada extraordinario… lo que es extraordinario es su capacidad para ser tan insensible con lo que están viviendo estas familias y lo que se está viviendo Sinaloa, solo dice el gobernador que son cosas que lamentablemente ocurren; es una falta de respeto a los sinaloenses”, dijo.

Por su parte, Jesús Estrada Ferreiro, candidato del Partido del Trabajo, señaló a gobernador de no saber “gobernar”.

“El gobernador es el responsable de lo que pase, porque no ha sabido gobernar, lo ha rebasado todo el mundo”, señaló.