Piloto de combate muere al intentar truco de la película Top Gun [Video]

Asim Jawad, piloto y líder del escuadrón de la Fuerza Aérea de Bangladesh, falleció a los 31 años luego de sufrir un accidente en avión. Aunque las autoridades señalaron que fue a causa de una falla mecánica, se presume que todo ocurrió luego de que intentara llevar a cabo una maniobra como la que se registró en la película de ‘Top Gun’.

Este suceso quedó registrado en un video que no tardó en darle la vuelta al mundo, pues fue compartido en diferentes plataformas como Facebook o X, antes Twitter. Del mismo modo, este hecho captó la atención de distintos medios locales que decidieron hablar sobre el tema, el cual ha llegado a varios países.

Se reportó que el hoy occiso tenía una esposa, al igual que dos hijos; una niña y un niño. Es así como los usuarios han lamentado lo que le ocurrió. En contraste, algunos internautas criticaron sus actos, pues consideraron que no tuvo que haber pasado, pues no era necesario que hiciera ese movimiento.

OMG! Generación de cristal: Larry Hernández responde por agresión a un trabajador en un concierto

¿Cómo ocurrió el accidente?

Este incidente se registró cuando Asim Jawad viajó en el avión de combate Yakovlev Yak-130, acompañado de su copiloto Sohan Hasan Khan. Se dice que a la mitad del trayecto quiso hacer un giro triple a baja altura, justo como ocurrió en la cinta de ‘Top Gun’, protagonizada por Tom Cruise.

No obstante, algo no funcionó como se había planeado, pues la nave tocó la pista antes de lo esperado, por lo que buscó la forma de continuar con el vuelo, pero ya no fue posible, ya que en las imágenes difundidas se aprecia como la unidad quedó cubierta por el humo y fuego.

Ante esta situación, los tripulantes salieron eyectados y abrieron un paracaídas. Posteriormente, cayeron a un río de la zona y en el momento murió Jawad, mientras que el copiloto tuvo que ser hospitalizado y permanece en estado crítico.

Earlier today, a @BD_Air_Force YAK-130 aircraft crashed approximately 2 miles east of the airfield, into the Karnaphuli River, opposite the Patenga Container Terminal. Although the pilots managed to eject from the aircraft, Squadron Leader Asim Jawad was pronounced dead at the… pic.twitter.com/LPk47g2jG1 — Sami (@ZulkarnainSaer) May 9, 2024

Comparten otra versión

Luego de que se registrara este accidente, el avión fue recuperado por las autoridades. Asimismo, al poco tiempo los Interservicios de Relaciones Públicas de Bangladesh (ISPR), lanzaron un comunicado para aclarar lo sucedido.

Señalaron que la nave sufrió una falla mecánica, por lo que los pilotos quisieron evitar que el problema afectara a los civiles, por eso tomaron la decisión de llevarse la nave a una zona con menos población.

Ante estas declaraciones, una fuente cercana al diario británico Daily Mail, señaló que las grabaciones de las cámaras de seguridad demuestran que todo ocurrió porque se intentó hacer una maniobra al estilo de la producción estrenada en el año 1986.

Nota publicada en El Sol de Puebla