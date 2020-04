Pentágono confirma que estos videos de ovnis son reales

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó oficialmente este lunes tres videos cortos en los que se observan “fenómenos aéreos no identificados”.

Las tres grabaciones de Ovnis en realidad no son nuevas. El diario The New York Times las había publicado en diciembre de 2017, en un reportaje que daba cuenta de un programa financiado por el gobierno de Estados Unidos para analizar avistamientos de objetos voladores no identificados.

“El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Armada (de Estados Unidos), uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de lanzamientos no autorizados en 2007 y 2017”, indica la dependencia gubernamental en un comunicado oficial.

2 - GIMBAL ovnis.wmv

Desde septiembre de 2019, la Marina de los Estados Unidos había admitido que las tres filmaciones de Ovnis publicadas por el diario estadounidense eran reales. Y este lunes fueron confirmadas por el Pentágono.

“Después de una cuidadosa investigación, el Pentágono ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad sensible y no afecta a ninguna investigación posterior de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados”.

3 - GOFAST ovnis.wmv

Los videos reconocidos oficialmente por el Pentágono muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven a gran velocidad. En dos de estas grabaciones se escuchan las voces de pilotos que se muestran asombrados por lo rápido que los objetos se mueven.

El Departamento de Defensa indicó que difundió los videos “para aclarar cualquier malentendido del público sobre si esas imágenes que han estado circulando son reales o si había o no más detalles en esos videos”.

1 - FLIR ovni.mp4

