Gracias por enseñarme lo que es el amor: la despedida de Nerea a su novio Charlie

Luego de que se diera a conocer la muerte de Charlie, un popular influencer que documentaba su lucha contra el cáncer en su cuenta de TikTok, miles de internautas expresaron muestras de cariño para su familia y amigos, pero sobre todo para su novia Nerea.

Carlos Sarriá, mejor conocido como "Charlie", falleció a los 20 años de edad, tras cuatro años de intensa lucha contra el sarcoma de Ewing, un cáncer que se produce en los huesos y en el tejido blando que los rodea, principalmente en niños y jóvenes.

El mensaje de Nerea

Por su parte Nerea, la novia de Charlie, compartió en su cuenta de Instagram la primera fotografía que se sacaron juntos y un emotivo texto con el que se despide del amor de su vida.

La joven narra como su relación avanzó muy rápido, porque tras salir durante un mes Charlie ya la había presentando a su familia, ocurrió así porque “con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque aunque éramos totalmente desconocidos sentía que llevaba toda la vida con él. Los dos nos sentíamos así”, señala en su texto.

Pero cuando llevaban poco menos de seis meses juntos, desgraciadamente “el cáncer atacó de nuevo, también la pandemia y la verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle. Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso ‘¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?’”.

Nerea asegura que la muerte siempre ha estado presente en su relación “y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino”. Nerea recuerda que Charlie le prometió que lucharía por ella hasta el final y así lo hizo, “hasta el último momento”.

Finalmente en el texto se lee: “Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mí. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino. Simplemente gracias. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero Barripie”.

Hasta el momento esta publicación de despedida cuenta con 3 millones de me likes y más de 25 mil comentarios en los que los internautas agradecen a la pareja que siempre se mostraran tan transparentes y sobre todo que compartieran lo real que es la vida en las redes sociales.

