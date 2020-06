Anonymous regresa para revelar más secretos y los memes le dan su bienvenida

Anonymous regresó para sumarse a las protestas por la muerte George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, y usuarios decidieron darle una bienvenida al grupo de hackers con una "lluvia" de memes.

El pasado 31 de mayo, Anonymous se pronunció a través de redes sociales en contra de la policía de EU e indicó que realizaría acciones contra la corporación. Además advirtió que expondría muchos más crímenes a todo el mundo.

Que risa me tengo con los memes de anonymous Jajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/wABNi7g99s — CJ♡ (@anyway_06) June 1, 2020 Gracias, necesitaba saberlo #Anonymous #Memes #MOREandMORE #June1st pic.twitter.com/xr80pIBuRN — Antonela Alvarez (@antonela_2303) June 1, 2020 Yo esperando a q Anonymous filtre el número de tarjeta de Trump para comprarme el aifon 11 y un lamboryini #Anomymous pic.twitter.com/PDLcx9YUS9 — Anonymous out of context (@AnonymousOutOf) June 2, 2020 Anonymus llegó a Instagram y Facebook y ya lo quemaron. #Anonymous pic.twitter.com/Fe3ARPb0rL — Fiama Valentina (@Fiamaa_ok) June 2, 2020

"Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de nosotros. De otra manera, creerán que tienen licencia para hacer lo que quieran", indicó Anonymous en una grabación publicada en twitter.

#Anonymous, tras el asesinato de #GeorgeFloyd

ha hackeado radios de policía de Chicago poniendo el “Fuck the police" y ha asegurado que filtrará al mundo todos los crímenes que han llevado a cabo protegiendo a los "poderosos" #NOM #NWO pic.twitter.com/eWdl8323Vg — Anonymous Medici (@Anonsmedic) May 31, 2020

Algunos de los usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad luego de que la información del grupo de hackers comenzó a saturar las redes sociales, pues aseguraron que "perdió seriedad".

Anonymous también acusó a Trump de ser el responsable de la muerte de Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense que fue condenado por liderar una red de tráfico de menores.

"Hiciste matar a Jeffrey Epstein para encubrir tus historias de tráfico y violación de niños".

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4 — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Además, los hackers revelaron un documento llamado "El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein", en donde señala a funcionarios y celebridades que presuntamente estuvieron implicados en la red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein.

Gossip Emma Watson levanta polémica por publicación sobre el #BlackOutTuesday

Entre algunos de los personajes que figuran en las lista se encuentran el duque Andrés de York, Donald e Ivanka Trump, Naomi Cambell, Alec Baldwin, Charles Spencer (el hermano de Lady Di), Kevin Spacey, Mick Jagger, Ted y Edward Kennedy, Phil Collins, Lady Gaga y el expresidente colombiano Andrés Pastrana.

Recientemente Anonymous reveló algunos secretos del Área 51 y aseguró que "los aliens nos atacarán próximamente".

El grupo de hackers compartió un audio donde se escucha a un exempleado del área, quien confirma todo lo que se rumoraba sobre ese lugar al asegurar que el gobierno sabe sobre su existencia e incluso que estos atacarán próximamente la tierra.

Además, da a conocer que hay "lugares seguros" donde la gente podría ser llevada para resguardarse de los ataques, pero que el gobierno no está haciendo nada, porque también buscan eliminar a los lugares de mayor población en el planeta.

Aquí te dejamos más memes ⬇

Hijos de la chingada...#AnonymousDiceQue pic.twitter.com/VOn2bGUmPP — davidgm231081 (@davidgm2310811) June 3, 2020 He vivido engañado tanto tiempo 😔😔 perdóname Pedrito.

#AnonymousDiceQue pic.twitter.com/rrNdRGP6df — Froy Santos (@FroySantos) June 3, 2020 Los extraterrestres viendo en netflix la nueva temporada de la tierra.#anonymus pic.twitter.com/x55FyxmOV4 — Arnold David (@ArnoldDavid_tv) June 1, 2020 -Estuviste toda la noche siguiendo los tweets de #Anonymous

-Creo que quiero matar a Trump. pic.twitter.com/qw5rFd4tom — Anahi (@Anahiherrera86) June 1, 2020