Doctor Simi hará acto de presencia en el concierto de Rammstein

Desde si sitio oficial de Facebook, el Doctor Simi anunció que ya se prepara para asistir al concierto de Rammstein que tendrá lugar el mes de octubre en la Ciudad de México.

Rammstein ofrecerá un show los días 1 y 2 de octubre en el Foro Sol y, aprovechando la tendencia de arrojar muñecos del Doctor Simi a los artistas que visitan el país, este personaje no quiso quedarse fuera.

Si bien, en conciertos que se han realizado en México y fuera del país en los últimos meses, asistentes han lanzado los peluches a los artistas como Julian Casablancas (The Strokes), Lady Gaga -en concierto de Canadá-, Mac DeMarco, The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance y Maroon 5.

Los fans de Rammstein están en desacuerdo con esta tendencia, pues el show visual que trae la banda alemana del género industrial, ofrece un espectáculo de pirotecnia en el escenario mientras ellos tocan sus canciones. Es considerado cómo una de las mejores presentaciones en el mundo por la comunidad metalera.

La comunidad de Rammstein en México está en desacuerdo y ha lanzado una campaña para que esto no se pueda llevar a cabo de lanzarle muñecos de este personaje cuando la banda este tocando.

“A veces decir la verdad incomoda. Si en verdad valoras el trabajo de la banda, no hagas este tipo de cosas. Rammstein tiene un espectáculo muy meticuloso y cualquier situación ajena puede conllevar un enojo de la banda (nos terminen eliminando del próximo DVD o peor nos mandan ALV del próximo Tour) En esta ocasión sí les decimos: ¡NO LO HAGAN!"

“El enorme detalle es que ojalá sea solo uno el que lo aviente y otra es que le arrojen cómo 20. Y peor que algún chistosito se le ocurra en hacerlo en el momento de algún lanzallamas”

A lo cual con esto surgieron muchos memes al respecto

Pero como en modo de burla en redes sociales apareció el emblemático Doctor Simi advirtiendo que asistirá a dicho concierto, el cuál en la imagen se aprecia con una cubeta rellena de muchos muñecos y en la frente con la frase de una canción de la agrupación que dice "Du hast".