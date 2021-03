Vacaciona con el poder de tu imaginación

Culiacán,Sin .-Para mucha semana santa significa vacaciones, salir a la aventura y conocer una nueva ciudad para nuestros ojos, desafortunadamente, ésta no es una temporada como todos esperábamos pues algunas familias desean aún no salir y seguirse cuidando en casita.

Es por eso que la imaginación y el optimismo serán más necesarios que nunca, la gente sigue buscando distintas opciones para divertirse y disfrutar de sus vacaciones en formas que nunca pensaron que lo harán, pues estar en casa no significa que no puedas visitar lugares increíbles, por esto Scribd no compartió los siguientes que ayudaran a que esto sea posible.

Historia, tradiciones y leyendas de calles de México. Vol 1.

Nuestro país está lleno de tantas historias y lugares que nunca dejan de asombrarnos, incluso el vecindario más común está envuelto en el misterio. Aprende de la experiencia e investigación del escritor Artemio de Valle Arizpe un poco de historia y las leyendas que la rodean.

Palmeras de la brisa rápida

Una de las zonas más visitadas por extranjeros que vienen a México es la Riviera Maya. Juan Villoro narra con extraordinaria imaginación una pintoresca imagen de Yucatán, la hermosa naturaleza que rodea al Caribe mexicano y las infinitas maravillas de la cultura local.

La ciudad oculta. Volumen 1.

¿Por qué todos los que conocen la Ciudad de México se enamoran de ella? En este audiolibro, Héctor de Mauleón cuenta diferentes historias que describen exactamente la sensación de vivir en una de las ciudades más caóticas y dinámicas del mundo.

I S T M O: Historia, Tradiciones, Mitos Y Leyendas.

Todos hemos oído hablar del Istmo de Tehuantepec. Sobre su biodiversidad, su tradición y la zona donde convergen diferentes civilizaciones nativas como los chontales, huaves, zapotecas, zoques y mestizos. Con sólo acercarte a este libro, sabrás lo que esconde esta asombrosa zona.

El insólito paisaje mexicano

"Atrévete a observar este festín visual" es como comienza este libro. El fotógrafo Enrique Franco Torrijos nos guía, a través del lente de su cámara, a hermosos lugares del país que probablemente no conocías, pero que seguramente permanecerán en tu mente después de verlos en este libro.

Cada uno de estos títulos presenta diferentes aspectos de México y nos recuerda que los lugares estarán allí para ser visitados cuando este escenario termine













