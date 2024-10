¿Un refresco saludable? Esto dice la Profeco sobre esta popular bebida

Culiacán, Sin.- En un contexto donde la preocupación por la salud y el bienestar es cada vez más importante, muchos consumidores buscan opciones más saludables al momento de elegir sus bebidas. Esto ha llevado a las marcas a promocionar ciertos refrescos como alternativas "saludables". Sin embargo, ¿realmente puede haber un refresco saludable?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha informado que no existe como tal un refresco saludable, ya que este tipo de productos, por su naturaleza, contienen altos niveles de azúcar, edulcorantes artificiales y otros aditivos que no son recomendables para un consumo frecuente.

Estos ingredientes pueden tener efectos negativos en la salud, como el aumento del riesgo de obesidad, diabetes y otros problemas metabólicos. Según los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en México, 36.9 por ciento de personas adultas vive con esa condición, y en 2030 podría llegar a 45 por ciento.

A continuación te dejamos un listado de los refrescos con menos calorías, conservadores y azúcares en 2024.

Profeco revela que México consume 163 litros de refresco por persona al año. Foto: Cortesía / Canva

Estudio de Profeco sobre los refrescos menos dañinos

La Profeco realizó un análisis de 46 refrescos disponibles en el mercado, revelando que solo 15 de ellos no contienen calorías, 7 no tienen edulcorantes calóricos, uno es bajo en calorías y otro, aunque no tiene edulcorantes calóricos, contiene cafeína.

¿Cuánto refresco se consume en México?

México encabeza la lista mundial de consumo de refrescos, con un promedio de 163 litros por persona al año. Este elevado consumo está estrechamente relacionado con el aumento de enfermedades como obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares, que siguen siendo de las principales causas de muerte en el país.

Además, un informe de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2019 señala que los mexicanos consumen un 40% más refrescos que los estadounidenses.

La Profeco aclara que, aunque algunos contienen menos azúcar, no hay un refresco totalmente bueno para la salud. Foto: Cortesía / Canva

Los refrescos más sanos según Profeco

Estos son los refrescos que según el estudio de la Profeco contienen menos calorías, conservadores y azúcar:

-San Benedetto Zero: 4.0 g de azúcar por envase

-Búho: 4.6g de azúcar por envase

-Aurrera: 0g de azúcar por envase

-Brillante Tehuacán: 0g de azúcar por envase

-Coca Cola Light: 0g de azúcar por envase

-Dr. Pepper Light: 0g de azúcar por envase

-Pepsi black: 0g de azúcar por envase

-Red Cola Light: 0g de azúcar por envase

-Sprite sin azúcar: 0g de azúcar por envase