Revelan al último personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate

Finalmente se reveló el quinto y último personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate en el más reciente Direct emitido por YouTube y siendo presentado nuevamente por su director Masahiro Sakurai.

Hace apenas dos días, Sakurai aparecía mostrando tres dedos cuando se anunció el nuevo Direct, pero no muchos pensaban que su señal con los tres dedos tenía mucho que ver con el juego Fire Emblem: Three Houses… sin embargo, así fue. via GIPHY Doble Vía

El último personaje descargable se trata de Byleth, el protagonista del más reciente juego de Fire Emblem y estará disponible en sus dos versiones, masculina y femenina.

El personaje usará una buena cantidad de reliquias que aparecen en el juego de donde proviene, además de las espadas, Byleth podrá usar un arco, lanza y hasta un hacha, asociada cada una a un movimiento especial.

El nuevo escenario además será Garren Mach pero a medida que el combate vaya avanzando, se moverá a las locaciones del puente, la catedral y la recepción… todos pertenecientes al juego Three Houses.

El nuevo lanzamiento, incluirá 11 canciones pertenecientes a la franquicia, así como un nuevo tablero de espíritus (como es la tradición).

También estarán disponibles nuevos trajes para los Mii Fighters, entre los que destacan personajes de Assassin’s Creed, Rabbids, Mega Man X, Mega Man.EXE y por su puesto, finalmente un traje de Cuphead.

Byleth estará disponible el próximo 28 de enero en la tienda eShop y si ya adquiriste el Fighter Pass, lo obtendrás desde el primer momento que esté disponible.