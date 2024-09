Simulacro Nacional 2024: Participantes, horarios y todo lo que necesitas saber

Culiacán, Sin.- Este 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, una fecha para recordar la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad, además, el Simulacro Nacional 2024, una de las actividades de protección civil más importantes del país, se llevará a cabo el mismo día.

Este ejercicio tiene como objetivo preparar a la población para reaccionar de manera adecuada ante una emergencia, en especial sismos, uno de los desastres naturales más recurrentes en México.

A continuación, te presentamos lo que debes saber sobre este día:

Este 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. Foto: Cortesia / SSPC

El Simulacro Nacional 2024

El próximo 19 de septiembre, a las 11 de la mañana, sonará la alerta sísmica en celulares de varias entidades, incluida la Ciudad de México y su zona conurbada, como parte del Simulacro Nacional. Este será el primer año en que los teléfonos recibirán un mensaje con el sonido distintivo de alerta, acompañado de la palabra "SIMULACRO".

Esto es un esfuerzo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para fomentar la cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La participación es clave, y por ello, se convocó a instituciones públicas y privadas a registrarse en la plataforma digital antes del 18 de septiembre a las 23:59 horas. La alerta sísmica no solo sonará en la CDMX, sino también en otras entidades que cuentan con sistemas de alertamiento, incluyendo Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

Aunque el Simulacro Nacional 2024 sonará en varios estados, Sinaloa no estará incluido. Foto: Cortesia / SSPC

¿En Sinaloa sonará la alarma sísmica?

Lamentablemente, en Sinaloa no habrá simulacro a nivel masivo como en el centro del País, ya que el estado no se encuentra incluido en el listado de entidades que participarán en esta actividad. Por lo tanto, no se escuchará la alerta sísmica en la región durante este ejercicio.

Lo que sí habrá es un simulacro de sismo a las 10:00 AM en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno. Será una conmemoración de los Sismos de 1985 y 2017, y Día Nacional de Protección Civil, encabezado por el titular del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, en representación del Poder Ejecutivo

Además, es importante señalar que en los últimos días, Sinaloa ha sido escenario de una escalada de violencia, lo que ha generado una atmósfera de preocupación entre los habitantes. La seguridad se ha vuelto una prioridad, y es esencial que la comunidad permanezca unida y alerta ante estas circunstancias difíciles.