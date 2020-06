¡Valoremos la libertad!

Uno de los derechos más importantes del ser humano que lo hacen disfrutar de la vida en plenitud, sin duda es la libertad.

Pero esa libertad con conciencia, con amor con respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

Por qué abordar este tema, precisamente porque en la actualidad la mayoría sintió que la había perdido, sin embargo existe la libertad física y la libertad de espíritu, de pensamiento, de libre albedrío. La libertad de elegir si lloramos o reímos, si nos atormentados o salimos adelante como grandes guerreros, venciendo los miedos internos y los miedos que nos quieren incrustar como humanos o sociedad.

Hay que aprender a ser libres y cómo se logra esto, pues cuestionando, razonando, siendo inteligentes, procurando lo mejor, el bienestar para uno mismo y para quienes nos rodean. Aplicando la fórmula de ganar-ganar.

La libertad te da paz, la libertad te da seguridad, te da sabiduría. Cuando sabes qué quieres y a dónde vas y por supuesto de dónde vienes, todo es más fácil. Hay que tomarse el tiempo para estar consigo mismo y reflexionar sobre esto. Que tus pasos siempre estén guiados por el amor.

Hay que tener claro la diferencia entre libertad y libertinaje tanto física como intelectual, porque hay muchos seres humanos que abusan de esta. En lo intelectual se desbordan y se llenan de conocimientos que los acoplan sólo para su beneficio para su placer y esto no es correcto. Estamos en una aventura llamada vida donde todos somos parte de un gran rompecabezas cada pieza importa, cada vez que una falta quedamos incompletos es por ello que debemos respetarnos y no abusar unos de otros, no utilizar nos sino trabajar en equipo y crecer juntos. Recordando que si uno está bien los demás también.

Libera tu mente y tu espíritu de ataduras. Sé libre de verdad. Fotos: Cortesía │Pixabay

Hoy más que nunca el humano valorará su libertad. Lo vivido por el confinamiento por la pandemia del Covid 19 nos puso de frente lo que es estar privado de disfrutar el caminar libres por las calles, el abrazar, el besar, el saludarnos, el disfrutar las puestas del sol sentados en la arena de la playa. El salir a hacer ejercicio paseando en bicicleta sintiendo el viento en el rostro y el cabello jugueteando alrededor de nuestro rostro.

Es el momento de ser libres internamente, de cultivarnos, de ser mejores seres humanos, ciudadanos, familia, amigos, parejas, colaboradores y líderes de empresas, emprendedores.

Es el momento de alimentar nuestra mente de positivismo y disfrute por estar aquí y ahora vivos.

DEFINICIÓN DE LIBERTAD

Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad.

Wikipedia









