Tips para cuidar las articulaciones de tus rodillas

Mazatlán, Sin. - Antes que nada, te preguntarás qué son las articulaciones. Estas son las que unen a dos o más huesos en tu cuerpo, está conformada por cartílago, membrana sinovial, ligamentos, tendones, burdas y meniscos.

Generalmente se van desgastando con el tiempo y dependiendo de la actividad que realicemos en el día a día.

causas del desgaste

Ejercicio excesivo, subir y bajar escalones, manejar frecuentemente, la edad, la genética, el sobrepeso, el cargar cosas pesadas, el trabajo pesado o sedentario, las lesiones, la humedad, (esto aplica cuando se está mucho tiempo en contacto con el agua); la alimentación, el ingerir demasiado ácido úrico forma cristales y desgasta las articulaciones, lo cual puede causar dolor y rigidez.

Si has empezado a sentir molestias, dolor, debes acudir de inmediato a un especialista para evitar una artritis o artrosis, las cuales son muy dolorosas y limitan tus movimientos.

Los deportistas por lo general son quienes sufren lesión articular debido a que exceden el ejercicio, un mal movimiento, o no calentaron antes de ejercitarse. Esto causa malestar e inflamación, para lo que se debe tomar reposo, es decir parar el entrenamiento por un tiempo si se quiere mejorar.

cómo detectarlo

Dolor en tu rodilla

Te vuelves poco flexible al moverte o querer levantarte

Dolor en los huesos y punzadas en músculos

Se torna color rojizo tu rodilla

tips para disminuir molestias

Al subir y bajar las escaleras, hazlo lentamente, apóyate y sube escalón por escalón.

Por las mañanas al levantarte, primero siéntate, mueve tus piernas, trata de levantarte con calma para que el peso no vaya de lleno a tus rodillas.

Descansos en el transcurso del día, si estás mucho tiempo sentado, levántate y estira tus piernas, igual si estás parado camina un poco. Cinco minutos serán suficientes.

No cargues cosas pesadas. Utiliza la técnica correcta para levantar objetos, agáchate en cuclillas con la espalda recta.

Zapatos cómodos, que no te queden flojos, evita los tacones, no uses zapatos desgastados de un lado.

Cuida tus rodillas, esta parte de tu cuerpo te ayuda a moverte de manera libre por la vida. Foto: Julieta Lomelí │El Sol de Mazatlán









