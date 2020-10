Refréscate con una deliciosa nieve de berries healthy

Culiacán, Sin.- Estos días calurosos y en casa no hay nada mejor que disfrutar de algo resfrescante y que mejor que sea una rico postre healthy que además de delicioso no cuente con mucha calorías.

Pues la experta en comida healthy Yukie Sainz, comparte esta riquísima receta de nieve de berries.

Coloca en un procesador un puño de berries mixtas congeladas, (fresas, blackberry, blueberrie), después 2 cucharadas grandes de yogurt griego sin azúcar (Yukie comenta que ella utilizó de la marca kirkland, pues asegura que aparte de bueno es alto en proteína, cero grasas y bajo en carbohidratos); continuas agregando de tu endulzante de preferencia o una cucharada de miel de maple orgánica eso ya dependiendo que tan dulce desees él postre, la experta comenta que se puede utilizar también stevia, plátano congelado, dátiles, azúcar mascabada, etc…

Yukie compartió que como súper tips se le puede agregar una fruta que no sea tan de tu agrado y así poder incluirla en tus alimentos y destacó, “yo les confieso que no paso la papaya pero se de todos sus beneficios entonces la congelo y se la agrego a mi nieve o smothie también, no se siente se los juro”.









Foto: Cortesía │ Pixabay

Ya listo la nieve se le agrega el topping un poquito de almendra troceada para darle ese toquecito crunch.









