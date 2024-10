¿Padeces fatiga visual? Esto puedes hacer para disminuirla, no solo las pantallas lo causan

Culiacán, Sin.- La fatiga visual es un problema común, especialmente en la era digital, donde pasamos largas horas frente a pantallas. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, ojos secos, visión borrosa y dificultad para concentrarse. Pero, no necesariamente las pantallas son la única causa de este malestar.

Mika Moy, profesora clínica de la Facultad de Optometría y Ciencias de la Visión Herbert Wertheim de la Universidad de California en Berkeley, informó que actividades como la lectura, la escritura y las labores de coser o tejer también pueden cansar los ojos.

Para aliviar estos síntomas, puedes seguir los siguientes consejos:

La fatiga visual es un problema común en la era digital. Foto: Cortesía / Pixabay

¿Por qué ocurre la fatiga visual?

La fatiga visual puede tener varias causas. Una de ellas es que las personas tienden a parpadear menos cuando están frente a una pantalla o leen atentamente, explicó Dave Patel, profesor adjunto de oftalmología en la Clínica Mayo de Arizona. El parpadeo es clave para mantener los ojos lubricados, y cuando se reduce, los ojos se secan, lo que puede llevar a visión borrosa, ardor o una sensación de arena en los ojos.

El músculo ciliar, al contraerse, cambia la forma del cristalino de manera natural, según Patel. Sin embargo, con la edad, el cristalino se vuelve más rígido y pierde flexibilidad, lo que dificulta enfocar de cerca. Esta condición, llamada presbicia, afecta principalmente a las personas mayores de 40 años, quienes suelen necesitar gafas para leer. Aun así, el músculo ciliar puede fatigarse en personas de cualquier edad, causando fatiga visual.

Además, los expertos señalan que el uso de gafas con una graduación incorrecta, o no utilizarlas cuando son necesarias, puede causar molestias oculares. "Es como usar zapatos de la talla equivocada cuando el pie ha crecido", comentó el Dr. Deobhakta. Si sientes tensión al usar gafas o lentes de contacto, o si no has hecho una revisión ocular en más de un año, es recomendable consultar a un oftalmólogo.

¿Cómo aliviar la fatiga visual?

Consulta a un oftalmólogo si notas síntomas nuevos. Los especialistas pueden detectar problemas subyacentes y ofrecer tratamientos o gafas adecuadas. Sin embargo, si solo es fatiga visual lo que te preocupa, hay algunas medidas que puedes tomar por tu cuenta para aliviarla:

Regla 20-20-20

Si pasas mucho tiempo frente a una pantalla o leyendo, toma un descanso cada 20 minutos mirando un objeto a más de 6 metros de distancia durante al menos 20 segundos. Algunas investigaciones sugieren que es útil prolongar ese tiempo más de 20 segundos.

Hidrata tus ojos

Si sufres de ojos secos, usa lágrimas artificiales sin conservantes, recomendó la Dra. Moy. Estas pueden prevenir la irritación, que a veces provocan los conservantes en otros productos.

Recuerda parpadear

Aunque parezca un consejo simple, ser consciente de la necesidad de parpadear puede prevenir la sequedad y la incomodidad en los ojos. Coloca un recordatorio cerca de tu pantalla o libro para no olvidarlo.

Compresas calientes

Coloca una toalla tibia sobre los párpados durante 10 minutos, una o dos veces al día. Esto ayuda a que las glándulas sebáceas funcionen mejor, evitando que las lágrimas se evaporen demasiado rápido, señaló Patel. Es importante no ejercer presión sobre los párpados para evitar quemaduras, recomendó Moy.

Aunque parezca difícil encontrar tiempo para detenerse y aplicar una compresa, aprovechar esos minutos para relajarse puede ser beneficioso. “Respira hondo y aprovecha el momento como un pequeño descanso de spa", sugirió Moy.