La importancia del agradecimiento; te da salud mental y espiritual

Una de las cosas más importantes en la existencia del ser humano es aprender a agradecer. No solamente a aquella persona que hace algo por ti, sino agradecer las cosas positivas que te brinda la vida; el aprendizaje que te deja una experiencia no grata; y especialmente agradecer el estar vivos.

Círculos Depresión, ¿cómo combatirla? Todo es cuestión de que te decidas y le des batalla

La mayoría de los seres humanos nos enfocamos en lo negativo que nos sucede en nuestros caminos de vida, sin embargo, deberíamos observar y analizar, cuál es la lección que debemos aprender para enriquecer nuestro ser y lograr ser mejores personas.

En vez de pensar… Me he roto la pierna, que mala suerte, mejor di; me he roto la pierna, es el momento de demostrar el valor que tengo y enfrentar la situación para recuperarme y mejorar.

El agradecimiento es una de las virtudes más grandes del ser humano. Cortesía │Pixabay

Igual este tiempo de reposo, te servirá para reflexionar sobre lo que realmente quieres lograr o quizá te otorgues el tiempo para escribir ese libro que has pospuesto por el trajín de la vida.

Como dicen por ahí, “No es lo que te sucede sino cómo reaccionas a esto”.

Las palabras “Por favor” y “Gracias” son realmente mágicas, te abren las puertas que alguna vez pensaste selladas.

¿Por qué la mayoría de las personas son negativas y no positivas?

Esto sucede por el entorno que los rodea, realmente aprendemos muchas veces por el ejemplo de acciones o por estar escuchando una y otra vez alguna afirmación. Es ahí donde debemos usar el libre albedrío y buscar siempre el lado positivo de las situaciones.

Como diría el filosofo Confucio: “Si una cosa tiene solución, ¡para qué preocuparse!, y si no tiene ya solución, ¡para qué preocuparse!”, un sabio proverbio chino.

Lo importante es ocuparse no preocuparse. En la vida no hay errores, hay experiencias, que te ayudan a ser mejor.

Te puede interesar: Depresión pega más a mujeres en Navidad

“Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre”, frase popular, que da un mensaje muy claro. Así que aprendamos a ser agradecidos, una de las virtudes más grandes que puede tener un individuo.

Esta reflexión la escribí a propósito del año que está por finalizar, pensando en agradecer las bendiciones, ya sea manifestadas a través de cosas positivas o de lecciones duras. Con el objetivo de crecer día a día y contribuir a lograr una sociedad exitosa. ¡Gracias Año Viejo! Y ¡Bienvenido Año Nuevo 2020!









Lee mas aquí:

Círculos Jorge Pagola: A mí nadie me va a detener

Círculos Gabriel tiene un espíritu guerrero que merece una prótesis

Círculos Roberto Osuna, un apasionado del mundo de lentejuelas