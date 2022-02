Después de tres exposiciones al virus el sistema inmune se educa para neutralizar el Covid-19

El 28 de enero de 2022 la revista Nature Medicine publicó el trabajo de investigadores de la Ludwig-Maximilians-Universitaet , la Helmholtz y la Universidad Técnica de Munich , en el cual se dio respuesta a una de las principales interrogantes que ha ocupado al gremio científico desde el inicio de la pandemia: ¿cómo se puede educar al sistema inmune para que tenga las armas necesarias para hacerle frente al Covid-19?

De acuerdo con los resultados de la investigación “Three exposures to the spike protein of SARS-CoV-2 by either infection or vaccination elicit superior neutralizing immunity to all variants of concern”, el sistema inmune, después de ser expuesto tres veces a la proteína viral de la espiga, es capaz de crear la cantidad y calidad necesaria de anticuerpos para combatir la enfermedad.

Ulrike Protzer y Oliver T. Keppler, autores del estudio, enfatizan que la variante Ómicron, por su característica de escurridiza, es la que más trabajo da al sistema inmune en cuanto a neutralización, pero también indican que, en su estudio, esta regla de tres exposiciones sí tuvo resultados favorables para dicha variante.

Los investigadores expresan la importancia de la vacunación y, de igual forma, puntualizan que la infección por el virus tiene un comportamiento similar en lo que respecta al sistema inmune y la producción de anticuerpos en función de la neutralización de la enfermedad : “En todos los casos, la actividad de neutralización alcanzó niveles igualmente altos y esto fue paralelo a un aumento de la fuerza de unión de los anticuerpos. La inmunidad creada o reforzada mediante la vacunación es clave para una protección eficaz contra futuras variantes del virus. Una infección reciente, por muy irritante e indeseable que sea, tiene de hecho el mismo efecto que una vacunación adicional”









