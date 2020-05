Descartan eficacia de la cloroquina ante Covid-19

PARÍS. Un amplio estudio con casi 100 mil enfermos de la Covid-19 descartó que la cloroquina y la hidroxicloroquina sean eficaces contra el coronavirus, y subrayó que ambos medicamentos aumentan incluso el riesgo de morir.

La hidroxicloroquina se usa normalmente para tratar afecciones como artritis, mientras que la cloroquina es antipalúdico, ambos causan estragos en la salud.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que utilizaba la hidroxicloroquina como medida de prevención contra la Covid-19, mientras el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro recomienda las dos para tratar a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus.

Los autores del estudio publicado en la revista científica The Lancet subrayaron que ambos medicamentos no tenían ningún efecto en pacientes hospitalizados con la Covid-19.

A partir de los datos de 96 mil pacientes en centenares de hospitales, concluyeron que administrarlos aumentaba el riesgo de morir.

Para ello, compararon los resultados de cuatro grupos: quienes fueron tratados solo con hidroxicloroquina, solo con cloroquina y dos grupos que recibieron uno de los dos combinado con antibióticos.

También había un grupo de control de pacientes que no recibieron ninguno de estos tratamientos. Al final del estudio, 9% de estos murieron.

Entre quienes fueron tratados solo con hidroxicloroquina y cloroquina, murieron respectivamente 18% y 16.4%. Con antibióticos, fallecieron 22.8% de los que recibieron cloroquina y 23.8% de los que tomaron hidroxicloroquina.

A partir de estos datos, los autores del estudio estimaron que con estos medicamentos los pacientes tenían un 45% más riesgo de morir que quienes sufrían ya algunas patologías.

"El tratamiento con la cloroquina o la hidroxicloroquina no beneficia a los pacientes con Covid-19", dijo Mandeep Mehra, autor principal del estudio y director ejecutivo del Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston.

Varios estudios anteriores ya habían destacado la ausencia de beneficios de la hidroxicloroquina y sus posibles riesgos.

VACUNA POSITIVA

Los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos de un candidato a vacuna en China demuestran que esta es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el coronavirus SARS-CoV-2 en humanos.

El responsable de este ensayo clínico -la vacuna tiene que pasar tres fases- es el Instituto de Biotecnología de Pekín, en China, y sus resultados también fueron publicados en The Lancet.

El estudio se ha hecho en 108 adultos sanos entre 18 y 60 años y demuestra "resultados prometedores" después de 28 días, según los autores, que no obstante señalan que son necesarios más ensayos para saber si la respuesta inmune que provoca protege eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2.

"Estos resultados representan un hito importante", señala Wei Chen, del Instituto de Biotecnología de Pekín, para quien este ensayo demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna produce en 14 días anticuerpos específicos contra el virus y células T -un tipo de glóbulos blancos que juega un papel clave en la inmunidad.

Esto la convierte "en una candidata potencial para una mayor investigación", indica Chen, quien apunta que los resultados deben ser interpretados con cautela.