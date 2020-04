Preguntas que debes hacerte durante la cuarentena con tu perro

El aislamiento puede estar poniendo en juego la estabilidad emocional de algunas personas, pero, si ellas están acompañadas de sus mascotas, existe la posibilidad de que el estrés disminuya.

“Está comprobado que las mascotas tienen un componente promotor o facilitador que ayuda a los seres humanos enfermos, pacientes con enfermedades crónicas y de la tercera edad”, menciona Nicolás Torino médico veterinario y presidente de Grupo AMASCOTA del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB).

El especialista enfatiza dos aspectos respecto a esta pandemia y las mascotas; una es que debemos recordar que ellos no son portadores de Covid-19, y la otra, que durante la cuarentena podría surgir mayor conexión entre el perro y su humano.



La emergencia sanitaria ha hecho que los propietarios se cuestionen sobre las acciones a seguir con sus mascotas. Te compartimos las respuestas a algunas de ellas por el veterinario Nicolás Torino.

¿Salir o no salir?



Lo ideal es que el perro haga la cuarentena con el ser humano. “Tenemos que minimizar todo el contacto de la mascota con el exterior, dentro de lo posible; el paseo implica la salida de una persona y esto rompería con el aislamiento… es importante que el ser humano no se exponga”.

En caso extremo, de que se necesite salir, hay que reducir el tiempo en el exterior y cumplir con la misión sanitaria (la de hacer del baño). Además, el especialista menciona que si se tiene un patio o jardín, en esa zona de puede realizar el paseo.

Durante y después de la caminata

Si redujiste los paseos, pero todavía sales, vigila que no lama o coma cualquier cosa que esté en el piso/pasto y mantén siempre las medidas de prevención brindadas por las autoridades sanitarias, entre ellas, la sana distancia.



Al regresar a casa, limpia las almohadillas de tu perro —que es donde hace contacto con superficies — con algún producto no abrasivo. Puedes optar por colocar jabón neutro con agua en una bandeja y luego, dejar que remoje ahí sus patas. La higiene es fundamental, por eso no olvides lavar bien tus manos y cambiar tu ropa al entrar nuevamente al hogar.

Cuál es la dinámica si no hay paseo

Nicolás Torino sugiere el enriquecimiento ambiental, es decir colocar cartón, periódicos, o un pañal para marcar un lugar que le simule al perro una situación exterior. Cuando el can ubique que es ahí donde debe orinar o hacer popo, se le puede dar un premio. Ellos reaccionan a los condicionamientos positivos, el valor social del alimento.

Eso sí, recuerda limpiar de inmediato el espacio donde hará sus necesidades sanitarias; evita cualquier foco de contaminación.



¿Hay qué modificar su dieta?



Al respecto, el especialista menciona que no hay que modificar nada respecto a la alimentación; lo que sí es importante es mantener la actividad física, para evitar sobrepeso. Hay que tomar las medidas adecuadas y asegurarnos de comprar el alimento necesario.

“No hay una opción más precisa, más económica y apropiada que el alimento de los animales. Está avalada por profesionales, ya está formulado, ya sabes cuánto tienes que darle. Lo puedes usar de acuerdo a la talla, la edad, al estado fisiológico; demasiadas ventajas como para irse por la opción de la dieta casera”.

Si existiera un caso extremo, en el que fuera casi imposible alimentarlo con croquetas sí se podría considerar una dieta casera, cuidadosamente avalada por un médico veterinario.

En el marco de la contingencia por el coronavirus, el veterinario enfatiza que “El alimento balanceado, los servicios veterinarios, las tiendas de mascotas y las materias primas deberían ser considerados en forma precisa como actividades esenciales; servicios o productos esenciales”.

¿Se estresa al estar tanto en casa?



“El perro, en este momento, bajo la circunstancia de aislamiento del ser humano, posiblemente se sienta más acompañado que nunca y su nivel de estrés esté más reducido… hay cosas positivas en todo esto. El perro tiene un componente social muy alto, posiblemente todas las patologías típicas de comportamiento, como la hiperactividad por desapego y ese tipo de cosas que se presentan cuando el propietario se va, en este caso no las presenta porque el propietario está. Sería muy infrecuente que pueda manifestar estrés, por el aislamiento del ser humano. Es una oportunidad para ambos (dueño- perro) de beneficiarse (…) Hablaría de la posibilidad de reducción de estrés del humano, gracias a la compañía de la mascota”.

Hay algunos momentos en lo que más que estrés, el can podría presentar ansiedad: al notar amague de que se puede salir a pasear. Para esto es importante no mostrar actitudes que denoten el paseo.

Además de esto, puedes darle un relajante. Normalmente cada dueño conoce bien a su mascota, así que tú sabes si rascar levemente por la zona de detrás de las orejas o su pancita, es un buen método para calmar a muchos perros de diferentes edades.





¿Cómo manejar la actividad física?



La poca acción física al exterior, implica aumentar la que se genera al interior del hogar. Juega más con ellos y haz un balance entre la energía (que se come) y el ejercicio.

Puedes agregar nuevas dinámicas, como jalar una cuerda, esconder sus juguetes, lanzar una pelota e introducir snacks especiales en una botella de plástico para que tu amigo se distraiga tratando de sacarlos. Los juegos de obediencia, búsqueda de objetos y trucos también funcionan.

