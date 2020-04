Ansiedad desde la descodificación biológica

Mazatlán, Sin.- En entrevista Exclusiva con El Sol de Mazatlán, la argentina Ángeles Wolder, kinesióloga, antropóloga y psicosocióloga comparte su conocimiento sobre la ansiedad. ¿Te has preguntado qué es lo que te quiere comunicar la ansiedad?, aquí lo averiguarás.

La ansiedad es un síntoma que provoca una gran angustia y sensación de malestar a nivel emocional o mental de lo que nos queremos liberar rápidamente, pero cuanto más te pelees con lo que te está pasando y más quieras controlar peor es y más aumentará tu nerviosismo Ángeles Wolder





Ángeles Wolder dice que quien siente ansiedad no vive en presente. Foto: Cortesía │Ángeles Wolder





Aprender a gestionar la ansiedad es posible, pero para ello es necesario que cuando te sientas bien aprendas qué es la ansiedad, por qué se produce, practicar ejercicios y conocer lo que puedes hacer en tu vida cotidiana para sentirte en calma. Es importante entender que si hay síntomas hay un mensaje y se trata de ver cuál es la información que el alma nos regala y cómo podemos pasar al siguiente paso que es vivir con naturalidad todos los estados que nos presenta la vida Ángeles Wolder





¿Qué es la ansiedad?

"La ansiedad es la manifestación de un desequilibrio interior que se presenta con cambios físicos con sensaciones muy desagradables como palpitaciones o taquicardia, ahogo, opresión en el pecho, cierre de garganta, aumento de la respiración, sensación de que la sangre se va a la cabeza, temblores, náuseas, tensión muscular, escalofríos, sudoración, mareos e incluso se puede llegar al desmayo y lo particular que cada persona pueda presentar.

La reactividad emocional que se produce va ligada al miedo, pánico, pensamientos negativos, terror con la sensación literal de sentirse que se muere y que se pierde el control del propio cuerpo".

SÍNTOMAS

"Los síntomas de la ansiedad son la punta de un iceberg inmenso que es donde encontraremos la respuesta. Las manifestaciones se unen a la reacción de un nervio craneal, el Vago, que llega a las vísceras, al corazón, a los pulmones, la garganta, la cara, el cuello y viaja al tronco cerebral o parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de la supervivencia y por esto sentimos un peligro de muerte. Nos sentimos fatal".





ATENCIÓN

Los síntomas pueden confundirse con los de un infarto por lo que es muy importante aprender a reconocerlos y recibir ayuda médica.





¿Por qué aparece?





"Como cualquier otro síntoma, la ansiedad es la respuesta a un conflicto vivido y manifiesta el desequilibrio que se produce en ese instante que afecta a varias esferas".

TOMAR CONCIENCIA

"La Descodificación Biológica es un paradigma basado en que los síntomas son la respuesta a un conflicto emocional y biológico por un fuerte estrés experimentado. Si comprendemos el origen inconsciente de lo que nos ocurre podremos tomar consciencia del cómo hemos vivido los problemas, liberar la emoción atrapada y recuperar la coherencia y el equilibrio emocional.

Para que aparezca este síntoma antes hubo un evento dramático, inesperado, sin solución y que no lo pudimos hablar por lo que ha quedado atorado con una característica especial y es que se trata de algo que nos produce miedo al futuro.

Como el inconsciente no distingue entre real o imaginado cuando experimentamos un impacto emocional nos sentimos en peligro. Estrés para el cerebro es igual a peligro y pone en marcha el sistema de supervivencia de aviso a todo el cerebro para que nos ayude a soportar el momento de alerta. No importa si realmente estamos en peligro o sólo lo sentimos.





Puede que vivamos una situación donde nos hemos sentimos preocupados por lo que nos puede pasar de aquí a dos días, miedo a entregar un informe por si no está bien o tengamos miedo a enfermar (eso también es futuro), o tengamos pavor de hacer un tratamiento y la cabeza entra en bucle sin poder diferenciar que aun no ha pasado nada y que todo es un invento mental que nos atrapa en sus redes. Es un miedo anticipatorio por algo que no existe", explica la experta.





EJEMPLOS

-Una mujer siente ansiedad a mitad de año por lo que va a ocurrir a final de año cuando se reúnan con la familia del marido.

-Un hombre siente ansiedad después de su divorcio porque teme no poder ver a sus hijos o se siente mal porque teme perder su puesto de trabajo.

-Una persona siente ansiedad de la muerte de un ser querido, de una mascota o una separación.





Para el inconsciente cualquier conflicto emocional es como si estuviéramos en una situación real, en este caso de algo que nos puede pasar más adelante.





"Quien siente ansiedad no vive en presente", comparte Wolder.





¿DE QUÉ TE INFORMA? ¿CUÁL ES EL MENSAJE?





"Cada síntoma es portador de una información, trata de decirte algo y no se trata de querer quitarlos sino de comprender por qué aparecieron y para qué están ahí. Es casi seguro que los síntomas sean una solución, pero tienes que encontrar ese para qué".





Quizás te esté diciendo:

1._ Detente, para, descansa, cuídate

2._ Deja el multitasking

3._ Deja de luchar con los problemas o las personas

4._ ¿Qué criticas o juzgas?

Fluye con lo que hay en tu día a día.

5.- Reconoce tus emociones sobre todo miedo, enfado y tristeza.

6.- Coloca tu mente en presente.

7.- A partir de la puesta de sol apaga las pantallas.

8.- Aprende a mirar los miedos:

Ejercicio con papel u objeto.

9.- Confía en que tienes todos los recursos dentro.

10.- Se tú mismo/misma.

11.- Regálate cada día un placer, pero hazlo a conciencia.





¿QUÉ SE OUEDE HACER PARA CALMAR LA ANSIEDAD?

-Pon hielo en la nuca, lávate la cara o dúchate con agua fría. Soltar la lucha contra los síntomas.

-No te vas a morir de ansiedad.

-Sentir lo que ocurre en el cuerpo; las sensaciones no son peligrosas y tan solo son un calibrador de tu estado interno.

-Intentar normalizar la respiración inspirando por la nariz y espirando por la boca contando los tiempos.

-Hacer actividad física, sacudir brazos, mover la boca, hacer estiramientos o movimientos de descarga.

-Abre y cierra la boca o di la palabra OM à estimula el nervio vago.

-Aprender a relajarse comenzando por la cabeza y acabando en los pies.

-Detecta cuál es el disparador. En el origen está la solución.

















