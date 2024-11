¿Quién es Marilyn Cote, la abogada que fingió ser psiquiatra? Esto es lo que sabemos

Culiacán, Sin.- Marilyn Cote, es una abogada criminalista que se ha visto envuelta en un escándalo y ha sorprendido a la comunidad legal y médica. Cote, quien ejercía como abogada en el estado, fue arrestada tras ser acusada de suplantar la identidad de un psiquiatra y realizar consultas médicas ilegales, prácticas que están estrictamente prohibidas.

Este caso ha dejado sorprendidos a muchos, ya que Cote no solo engañó a sus pacientes sobre su título profesional, sino que también logró operar en un área que no tenía la formación ni la licencia para ejercer.

A continuación te dejamos más datos sobre quién es y qué ha pasado desde que se evidenció este caso.

Cofepris clausuró el consultorio de Marilyn Cote, quien prescribía medicamentos sin licencia; ahora podría enfrentar sanciones penales. Foto: Instagram / Dra. Marilyn Cote

Claves para entender el caso de Marilyn Cote

Marilyn Cote se hizo viral en redes sociales luego de ser desenmascarada como un fraude. En Puebla, México, operaba como psiquiatra especializada, ofreciendo "curar la depresión y ansiedad en siete días", pero sin contar con la cédula ni los permisos médicos requeridos para ejercer la profesión.

Cote aseguraba haber estudiado en la Universidad de Harvard y otras instituciones reconocidas. No obstante, se descubrió que su verdadera formación incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología.

El 7 de noviembre de 2024, el escándalo estalló en redes sociales cuando varias cuentas en X revelaron el uso de Photoshop en las imágenes promocionales de Cote. Ese mismo día, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México cerró su consultorio, y dos días después, emitió un comunicado al respecto.

Tras la exposición, las redes sociales de Cote fueron llenadas de denuncias de pacientes, lo que la obligó a cerrarlas, al igual que su página web.

El lunes 11 de noviembre de 2024, la Secretaría de Salud de Puebla informó que Cote tiene hasta el jueves 14 de noviembre para presentar pruebas que demuestren que es médica y está habilitada para ejercer. Si no puede acreditar los permisos necesarios, enfrentará sanciones administrativas y posiblemente consecuencias penales.

Foto: Facebook / @Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reacciona al caso de Marilyn Cote

En la conferencia de prensa se informó que un total de cinco denuncias ya han sido presentadas en contra de Marilyn Cote, por lo que se comenzó las investigaciones en su contra.

Detalló que se le investiga por delitos como falsificación de documentos, por lo que se pidió información a la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y universidades privadas en donde aseguraba realizó sus estudios y certificaciones.

Al respecto, se señaló que no contaba con una licenciatura ni cédula que la acreditaran como psiquiatra, lo que supone el delito de usurpación de profesión. También es investigada por daños a la salud, ya que prescribía medicinas a sus pacientes sin estar autorizada.

“Hemos obtenido información que nos hace suponer que no solo se ha usurpado una profesión, sino que se han falsificado documentos y se pudieron haber causado daños a salud de las personas, pero no quiero decir delitos en particular para no advertir a nadie de cómo vamos a proceder en su momento, es una investigación amplia”, comentó.

Sobre si será detenida o no Marilyn Cote, comentó que procede su aprehensión, pero no quiso dar más detalles al respecto, salvo que no se encuentra prófuga de la justicia. Las investigaciones continuarán y en próximos días se darán más detalles.