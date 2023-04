¿Qué significa 4/20 y por qué se celebra en el mundo cada 20 de abril?

Seguramente has escuchado acerca del 4/20, al menos alguna vez en tu vida, pues se trata de una frase bastante popular en los medios actuales, por lo que la encuentras en canciones, redes sociales, series y demás.

Cada 20 de abril, miles de personas en todo el mundo celebran el "Día de la Marihuana". Pero ¿de dónde viene esta fecha y por qué se asocia con la hierba? Aquí te lo contamos.

Se dice que el origen del 4/20 se remonta a la década de 1970 en California, Estados Unidos. Según la leyenda, un grupo de estudiantes de secundaria llamados "The Waldos" solían reunirse a las 4:20 pm para fumar marihuana en un lugar específico cerca de su escuela. La expresión "420" se convirtió en un código secreto para referirse a la hierba, y con el tiempo se extendió por todo el país.

A pesar de que esta historia no ha sido confirmada, el término "420" se ha popularizado como sinónimo de la cultura del cannabis y se ha utilizado en canciones, películas y otros medios de comunicación para retratar el Día de la Marihuana, incluso existe un festival anual de música llamado "420 Fest" en Atlanta, Georgia.

Día de la Marihuana

El Día de la Marihuana es una fecha importante tanto para los defensores de la legalización de la marihuana como para aquellos que disfrutan de sus efectos. Al día de hoy, diversos países han legalizado el uso medicinal y recreativo de esta hierba.

Se recalca su utilidad para tratar padecimientos como la epilepsia, ansiedad y otros padecimientos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de la marihuana puede tener efectos negativos en la salud y puede ser adictivo en algunos casos. Además, su posesión y consumo aún está prohibido en muchos lugares del mundo, por lo que es recomendable conocer las leyes locales antes de celebrar este día.

Presencia popular

A lo largo de los años, muchos artistas han hecho alusión al 4/20 en sus canciones y en su vida personal. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Miley Cyrus, quien ha hablado abiertamente sobre su amor por la marihuana en entrevistas y en redes sociales. La cantante incluso lanzó una colección de moda en colaboración con la marca de cannabis Lowell Herb Co. en 2020.

El rapero Snoop Dogg es otro artista que en más de una ocasión ha aprovechado sobre su amor por la marihuana en numerosas ocasiones y ha lanzado varias líneas de productos de cannabis, incluyendo su propia marca de cigarros llamada "Leafs by Snoop".

Otro ejemplo es el del rapero mexicano "El Babo", quien también ha hecho referencia al 4/20 en su música y en su vida personal. El líder de la banda "Cartel de Santa" ha hablado abiertamente sobre su consumo de marihuana y ha sido un defensor de la legalización en México.

Legalización

Aunque la legalización de este sigue siendo un tema controversial, esta fecha se ha convertido en un momento para reflexionar sobre su uso y las aplicaciones positivas que sus componentes podrían traer a la vida de las personas y que, ya sea por uso recreativo o médico, se pueden aprovechar.

En México, desde noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con la intención de despenalizar el uso lúdico de la mariguana.

Al llegar a la Cámara de Diputados, el dictamen se aprobó en lo general en marzo de 2021, pero en lo particular no, por lo que no alcanzó el grado de decreto.

Para el caso de Sinaloa, son varios los ciudadanos que han continuado enviando solicitudes a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa con la finalidad de obtener un permiso de uso lúdico, pero la instancia estatal no tiene jurisdicción para otorgar esos documentos, por lo que ellos ayudan recepcionando los documentos y los canalizan a la comisión federal, todo con un gran periodo de espera para llegar a una solución.