Punto Gamer | Hyper Scape, un mundo para todos

El nuevo título de Ubisoft Montreal toma prestado de grandes del battle royale y también algunos elementos de los hero shooters, pero lo que lo hace diferente a los demás, es su integración con Twitch, para que los espectadores puedan tomar decisiones que cambiarán el rumbo de la misma: disminuir la gravedad, acelerar la regeneración de puntos de vida o llenar el mapa de drops con más y mejores armas.

Esta integración genera una dinámica de participación distinta y lo convierte también en un juego divertido de ver; el rol pasivo del espectador cambia a uno en el que puede voltear una partida por completo a favor o en contra del streamer.

Doble Vía Punto Gamer | Un mexicano en The last of us

Lo que da la victoria

Otra de las novedades es que el combate sucede dentro del deporte competitivo llamado Crown Rush, en un mundo virtual al que todos pueden tener acceso. Esto se ve reflejado por la gran cantidad de avatares que se pueden elegir. Además de que desecha la idea del ya clásico círculo que se cierra, para utilizar la desintegración de zonas específicas del mapa, como si de repente esa área fuera borrada de la matrix.

Los nombres Hyper Scape y Crown Rush toman sentido cuando en los momentos finales de la partida los sobrevivientes tienen que hacerse de una corona y defenderla; es otro de los cambios radicales en el que tendrás que aprovechar la movilidad y verticalidad del mapa para vencer.

Aventura mitológica

Ubisoft realizó su segundo Forward en el que se revelaron más de los lanzamientos que tienen programados para el resto del 2020 y comienzos del 2021; el título en el que se enfocó la presentación fue Immortals: Fenyx Rising, antes conocido como Gods & Monsters.

Es imposible no compararlo con Breath of the Wild, pero este cuenta los mejores condimentos de Assassin's Creed y el game design no le pide nada a la aventura de Nintendo.

Se desarrolla en la mitología Griega y el diferenciador es la profundidad del combate; nos sorprendió la cantidad de combos posibles y la variedad de enemigos. Cada enfrentamiento necesita de habilidades diferentes. Con este comenzará una nueva oleada de juegos de aventura.